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На Сахалине будет создан учебно-тренировочный центр для пилотов

08.09.2017 РИА Новости 121 0
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"Стрижи".
Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости. На Сахалине создадут учебно-тренировочный центр для подготовки пилотов на базе аэродрома "Пушистый", проект был представлен на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в четверг пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Он будет готовить пилотов и сотрудников для авиации Дальневосточного региона. Открыть его планируют на базе аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе", - говорится в сообщении.

Инициативу уже поддержала Росавиация. Суть идеи заключается в том, чтобы организовать на острове стажировку будущих пилотов - студентов-старшекурсников и выпускников средних и высших летных учебных заведений.

"В России пока нет таких учебных центров, поэтому не только для нашего региона, но и для страны в целом - это шаг в будущее образовательного сегмента. В последующем специалистов, прошедших в центре подготовку, будем принимать на работу", - приводит пресс-служба слова генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

Для учреждения планируется закупить современные тренажеры - точные копии кабин летательных аппаратов, полностью имитирующие условия полета. Обучать пилотов будут и на самолетах, которые сегодня компания приобретает при поддержке областных властей. Например, на небольших воздушных судах, которые вскоре начнут выполнять регулярные рейсы на курильские острова Шикотан и Парамушир.

Готовы участвовать в совместной реализации образовательного проекта и зарубежные партнеры. Представители южнокорейского аэропорта "Инчхон" заявили, что предоставят новейшие программы для обучения пилотов.
07.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Южная Корея

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