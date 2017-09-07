Стенд для испытания двигателей для Ту-160М2 готов к работе
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Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700
Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/
В ОДК сообщили, что реконструкция стенда проводилась за счет средств, выделяемых по федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы"
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стенд для испытаний новых двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160 прошел реконструкцию и аттестован для работы с новыми силовыми установками НК-32. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).
"Авиационный испытательный стенд самарского ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции. Ввод в эксплуатацию этого объекта является значимым шагом в постановке на серийное производство двигателя НК-32 для бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Именно здесь будут проходить испытания новые и ремонтные двигатели этого типа", - сообщили в корпорации.
Реконструкция стенда проводилась за счет средств, выделяемых по федеральной целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". Ранее испытания авиационных двигателей проводились на двух стендах, "однако с учетом роста производственной программы по государственному оборонному заказу возникла необходимость в расширении пропускной способности испытательного комплекса", пояснили в ОДК.
Реконструкция стенда №1 стартовала в конце 2015 года, в декабре 2016 года строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме. "Подписанный акт об аттестации стенда дает право на предъявительские, приемо-сдаточные и квалификационные испытания двигателей НК-32 серии 01 и 02 для нужд Министерства обороны РФ", - отметили в ОДК.
В 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство самолетов Ту-160. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин.
Также Борисов сообщал, что установочная партия из шести двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 будет полностью поставлена к I кварталу 2018 года.
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07.09.2017
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