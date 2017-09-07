ФПИ создаст для российской бронетехники более прочную и легкую броню
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Российский основной боевой танк Т-90МС на выставке Eurosatory 2012 в Париже. Источник: defense-update.com
Создание такой брони позволит улучшить характеристики военной техники, а также данный материал можно будет использовать для нужд ВМФ и в гражданской сфере
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст для российской бронетехники более прочную и легкую броню, не имеющую аналогов по своим качествам. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фонда.
"Создаваемая ФПИ технология удешевит и сделает более прочными изделия из стали и сплавов. Одной из технологических задач при создании современной бронетехники является снижение удельного веса бронеконструкций, что позволит снизить себестоимость изготовления конечных изделий, повысит бронезащитные качества техники и будет способствовать увеличению скоростных характеристик при одинаковой загрузке", - уточнили в пресс-службе.
Там также рассказали, что на сегодняшний день ни одна технология в мире не может в полном объеме качественно улучшить показатели прочности, этим и была обусловлена разработка новой комбинированной технологии упрочнения металлических изделий различного назначения.
По словам специалистов, которые занимаются разработкой, новую технологию будет технически просто реализовать, она будет обладать широкими возможностями для обработки материала и поверхностей со сложной геометрией. В результате планируется создать образцы металлической бронезащиты, обработанные с использованием комбинированной технологии упрочнения и не имеющие аналогов в отечественной и мировой практике.
В ФПИ отметили, что сфера применения такой технологии не ограничится вопросами создания брони для сухопутной техники.
"Она будет востребована и для нужд ВМФ, а также в космической и авиационной промышленности, технологию можно будет использовать и для нужд гражданской сферы, например для упрочения металлических частей строительной техники и инструментов", - сказали в пресс-службе.
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07.09.2017
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