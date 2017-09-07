Боевые стрельбы из комплексов С-400 и С-300 прошли на юге России
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Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщается, что высокий уровень подготовки показали все участники стрельб - зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Белоруссии и Киргизии
ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 прошли под Астраханью в ходе международных учений "Боевое содружество - 2017". Об этом журналистам рассказал командующий объединенной группировкой авиации и ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
"Розыгрыш тактического эпизода завершен, в секторе целей нет, все мишени были уничтожены. Все задачи выполнены, нарушений безопасности не допущено", - сказал он.
По словам Севостьянова, высокий уровень подготовки показали все участники стрельб - зенитно-ракетные расчеты Армении, России, Белоруссии и Киргизии.
Авиация в ходе учений также успешно поразила все наземные цели. "Оценка за боевое применение - "отлично", - резюмировал он.
По словам Севостьянова, в розыгрыше эпизода учений на Ашулуке были задействованы 1,5 тыс. военных. В воздухе действовали более 40 самолетов, пять из них - новые Як-130 из Республики Беларусь, остальные - из состава Воздушно-космических сил России. На земле вели огонь семь различных типов зенитных ракетных комплексов, включая С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400.
"Мишенная обстановка была создана очень сложная. Было выпущено 19 мишеней, которые имитировали в буквальном смысле все - от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет", - отметил Севостьянов.
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07.09.2017
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