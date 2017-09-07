Минобороны РФ: объединенная система ПВО СНГ готова к защите рубежей Содружества
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Российская система ПВО
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Плановые международные учения "Боевое содружество - 2017" проходят в Астраханской области
ПОЛИГОН АШУЛУК, /Астраханская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Международные учения "Боевое содружество - 2017" показали готовность объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ к защите воздушных рубежей Содружества "от непрошенных гостей". Об этом в ходе награждения участников боевых стрельб под Астраханью заявил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"Расчеты и экипажи на деле продемонстрировали мастерство, слаженность и отменную профессиональную выучку. Взаимодействуя в сложной обстановке на земле и в воздухе, они подтвердили готовность в одном строю согласованно и умело защищать общее небо от непрошенных гостей", - сказал генерал.
Кураченко напомнил, что объединенная система ПВО СНГ функционирует более 20 лет. Плановые учения "Боевое содружество" проходят уже в 12-й раз, каждые два года. Масштабные маневры проходят с 4 по 15 сентября на территории трех стран - России, Казахстана и Таджикистана.
Накануне в Астрахани прошло заседание Координационного комитета по вопросам ПВО СНГ, где рассматривались вопросы дальнейшего совершенствования объединенной системы ПВО стран Содружества.
В четверг под Астраханью в ходе учений "Боевое содружество" прошли боевые пуски зенитных ракетных комплексов "Печора", С-300 и С-400.
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07.09.2017
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