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Авиационный испытательный стенд ПАО «Кузнецов» аттестован под новые серийные двигатели

08.09.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 576 0
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НК-32
Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700
Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Авиационный испытательный стенд №1 самарского ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) аттестован под новые двигатели НК-32 серии 02 после масштабной реконструкции, за счет средств, выделяемых по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.».


Ввод в эксплуатацию данного объекта является значимым шагом в постановке на серийное производство двигателя НК-32 серии 02 для бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 – именно здесь будут проходить испытания новые и ремонтные двигатели этого типа. Ранее на ПАО «Кузнецов» испытания авиационных двигателей производились на двух стендах, однако с учетом роста производственной программы по государственному оборонному заказу возникла необходимость в расширении пропускной способности испытательного комплекса.


Реконструкция стенда №1 стартовала в конце 2015 года, в декабре 2016 строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме. Разработчиком проекта и изготовителем оборудования выступил АО «Казанский Гипронииавиапром».


В ходе работ были полностью реконструированы пультовый стенд и испытательный бокс, административно-бытовой корпус. На 100% заменены инженерные сети и стендовые системы: топливная, воздушная, маслосистема, система загрузки генераторов, автоматизированные системы управления технологическими процессами. Осуществлен монтаж новой шахты выхлопа и шахты забора воздуха. Кроме того, к зданию, где располагался стенд, был пристроен новый зал подготовки двигателей к испытаниям площадью более 1200 кв. м.


По результатам работы аттестационной комиссии в составе представителей АО «Казанский Гипронииавиапром», ПАО «Кузнецов» и Военного представительства МО РФ было установлено соответствие характеристик стенда требованиям технического задания. Подписанный акт об аттестации стенда дает право на предъявительские, приемо-сдаточные и квалификационные испытания двигателей НК-32 серии 01 и 02 для нужд Министерства обороны РФ.


«Модернизированный стенд №1 значительно сократит временной цикл работ по испытаниям наших изделий и повысит качество продукции за счет внедрения новой автоматизированной системы измерения и оценки параметров двигателей, – отмечает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. – Растущие объемы гособоронзаказа и жесткие сроки исполнения по нему требуют от нас оптимизации и ускорения всех производственных процессов, и проведенные масштабные мероприятия по стенду №1 позволят нам работать именно в таком ключе».
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Проекты
Гособоронзаказ

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