СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
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Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева
Источник: izvestia.ru
Госкорпорация «Роскосмос» и Минэкономики должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева к 31 января 2018 года.
Предприятию, чье состояние в 2014 году оценивалось как критическое, было выделено свыше 65 млрд рублей, но этой суммы оказалось недостаточно. Центр не может выбраться из долгов из-за снижения военных заказов, пишет «Коммерсант».
По данным издания, основными кредиторами ГКНПЦ являются ВЭБ и Сбербанк. Руководство Роскосмоса, тем временем, готовится обратиться к руководству страны с просьбой списать долги центра.
По данным газеты, на совещании, которое провели в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, ключевыми стали именно финансовые вопросы ГКНПЦ им. Хруничева.
«Роскосмос обратился в правительство с предложением скорректировать программу финансового оздоровления центра имени Хруничева», - заявил Рогозин.
Как заявил источник в аппарате правительства, «Роскосмосу» и Минэкономики нужно проработать «актуализированную финансовую модель» программы оздоровления ГКНПЦ на 2015–2025 годы к 31 января 2018 года.
Напомним, в ноябре 2014 года стало известно, что в Центре им. Хруничева не хватает оборотных средств даже на производство ракет-носителей, а реанимацию предприятия оценили в 56 млрд рублей.
В мае 2015 года по итогам проверки в государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) им. Хруничева было возбуждено восемь уголовных дел по факту махинаций, общий ущерб от которых превысил 9 млрд рублей.
Космический научно-производственный центр им. Хруничева – одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время – ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства РН «Ангара».
Дмитрий Зубарев
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06.09.2017
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