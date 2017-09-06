Уличный бой в Сирии отработают на виртуальном полигоне



Электронный стрелковый тренажер «Вега-СВ»

Источник: Компания «Транзас» Электронный стрелковый тренажер «Вега-СВ»Источник: Компания «Транзас»

Создадут тренажер для ведения боя в условиях города и горно-лесистой местности

Российские военнослужащие смогут наработать навыки уличного боя в Сирии на виртуальном полигоне. Проводить тренировку на нем смогут одновременно до пяти человек. Симулятор был представлен на форуме «Армия-2017», который прошел в Подмосковье на прошлой неделе.

Виртуальный полигон для стрельбы и наработки поведенческих навыков на поле боя разработало АО «Центр поддержки инициативных разработок и инновационной деятельности «Полигон», на 100% принадлежащее Минобороны РФ. Разработка состоит из шлема виртуальной реальности и автомата — подобного тому, что используется в игре «страйкбол». По словам главы АО «Полигон» Алексея Антонова, реализованы две локации, на которых военнослужащий может нарабатывать навыки ведения боя, — это здание в одном из сирийских городов и горно-лесистая местность.

— Поэтому у нас присутствует не только технология виртуальной реальности с несколькими локациями, но и методическая основа, используемая при боевой подготовке. Без этого любая симуляция — только фантазия, — рассказал Алексей Антонов. — Здесь нам помогает привлеченный инструктор по боевой и тактической подготовке, который работает с реальными подразделениями.

Во время симуляции военнослужащему нужно сражаться с виртуальным противником. Например, вести огонь из дверного проема в доме, по которому стреляют боевики. Выглядывая из-за укрытия, требуется обнаружить местонахождение противника и уничтожить его. По словам Алексея Антонова, разработка его компании испытана в тренировочном центре Рязанского училища ВДВ, в одно из спецподразделений поставили комплект для опытной эксплуатации.

— Мы видим прикладное применение этой разработки. Видят его и специалисты, — заявил глава «Полигона». — Симулятор не заменит существующую систему подготовки, он ее дополняет. Если для учений военнослужащих нужно вывезти на полигон, то для использования симулятора этого не требуется. Его можно развернуть на месте постоянного базирования. Мы в самом начале пути, еще много что предстоит сделать.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский уверен, что подобный тренажер будет полезен для военнослужащих, так как позволяет совершенствовать навыки ведения боя в особых условиях, например в городе.

— Воссоздать имитацию боя в городских условиях сложно и дорого, — пояснил он. — Тренажер — более простой метод. Но для его эффективного использования он должен быть полноценным — и по площади соответствовать размеру участка, на котором будет вестись отработка боевых действий. Например, это может быть часть квартала. Если военнослужащий натыкается на препятствие в виртуальном пространстве, то с ним же он должен столкнуться и в реальности.

По словам Виктора Мураховского, в дальнейшем в подобных разработках можно будет использовать снимки реальной местности, на которой планируется вести бой.

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что виртуальные полигоны смогут в будущем занять свою нишу в подготовке военнослужащих.

— На определенном этапе это может удешевить подготовку военнослужащих, — пояснил Юрий Лямин. — Ведь для учений необходимы расходы на топливо, боеприпасы и многое другое. В определенных случаях, чтобы снизить затраты, можно использовать симуляторы. На виртуальных тренажерах обучают, например, пилотов самолетов. С их помощью выполняется базовая и начальная подготовка. Смысл виртуального полигона такой же.

На разработку виртуального полигона компания «Полигон» потратила порядка 5 млн рублей.

Владимир Зыков