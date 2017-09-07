Военно-морской флот получит «народный» корвет



Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"

Источник: pahapct.livejournal.com Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"Источник: pahapct.livejournal.com

Уникальный корабль будет не только многофункциональным, но и достаточно дешевым

Создаваемые для российского ВМФ корабли небольшого водоизмещения будут действовать как в дальней океанской зоне, так и близко к побережью и даже на реках. На борту новинки спрятан целый арсенал ракетного, торпедного и противолодочного вооружения, больше подходящего крейсеру. Новейшие корветы смогут наносить массированные ракетные удары по береговым целям, бороться с авианосцами, охотиться за подводными лодками, а также обеспечат огневую поддержку морскому десанту. Но главное преимущество корабля, проект которого разработал Крыловский научно-исследовательский центр, — это его невысокая стоимость.

Корвет обойдется военным морякам чуть дороже малого ракетного корабля (МРК) типа «Буян». Поэтому проект уже получил неформальное название «народный« и «бюджетный». По своим характеристикам новинка серьезно превосходит МРК. По мнению экспертов, новый корвет нужен Военно-морскому флоту России. Это хороший вариант получить за относительно небольшие средства флот ударных кораблей с большим потенциалом и уникальными характеристиками.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, проект нового корвета уже прошел предварительное изучение и получил положительные отзывы.

— Новый корвет — это попытка создать корабль небольшого водоизмещения, но с очень мощным и многофункциональным вооружением, — рассказал «Известиям» представитель Крыловского научного центра Валентин Белоненко. — При этом он сможет действовать в дальней морской, прибрежной зонах или даже в устьях крупных рек. При высоких «морских» бортах корабль имеет очень небольшую осадку. В движение его приводят водометные двигатели, что повышает маневренность на небольших акваториях.

По внешнему виду корабль похож на атомный эскадренный миноносец «Лидер» проекта 23560. Этот корабль должен прийти на смену тяжелым атомным крейсерам типа «Петр Великий». Рубленые линии корпуса, пирамидальная рубочная надстройка, полное отсутствие антенн и убранное в подпалубное пространство вооружение. Всё это элементы технологии малозаметности «стелс». Однако в отличие от старшего брата корвет имеет на порядок меньшее водоизмещение.

При этом на его борту стоят 24 универсальные пусковые установки 3С-14 для запуска крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Оникс». Это больше, чем на кораблях со схожим водоизмещением типа «Буян-М» или «Каракурт». И немногим меньше, чем у «Лидера».

Корвет обладает еще и мощной системой ПВО. Это 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32 — малой. Кроме них на борту стоит новейшая универсальная 100-мм автоматическая артустановка А-190. Две 30-мм шестиствольные скорострельные пушки АК-630 и одна двенадцатиствольная пушка «Дуэт». Для борьбы с вражескими подводными лодками установлены торпедные аппараты «Пакет-НК» калибра 324 мм. Обнаружение субмарин ведется при помощи гидроакустического комплекса с антеннами в носовом бульбе, под килем и протяженной, буксируемой за кормой корабля, а также с помощью вертолета Ка-27. Для его базирования в кормовой надстройке предусмотрен ангар.

— По сравнению с «Буянами» и «Каракуртами» новый корвет имеет серьезные преимущества, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — У него мощное ПВО, большое количество ударных комплексов. Корабль более универсален. Именно такой корабль сейчас требуется ВМФ России. В случае их строительства на каждом флоте можно создать сильную многочисленную ударную группу из новых корветов.

В настоящее время в составе ВМФ России пять малых ракетных кораблей проекта «Буян-М». Еще семь находятся в различной степени готовности. Также Главкомат ВМФ заказал серию из 18 более совершенных «Каракуртов».

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм