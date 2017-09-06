Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие
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Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"
Источник: diana-mihailova.livejournal.com
Украинский концерн "Укроборонпром" показал разработанные за последние 3 года инновационные экземпляры вооружений, отвечающие вызовам "гибридной войны".
"За последние три года ГК Укроборонпром создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны. В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли от России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса.
За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе, залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы", - говорится на официальном сайте Укроборонпрома. Соответствующие фото и видеоматериалы разместила пресс-служба концерна.
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06.09.2017
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