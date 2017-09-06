Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие



Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"

Источник: diana-mihailova.livejournal.com Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Украинский концерн "Укроборонпром" показал разработанные за последние 3 года инновационные экземпляры вооружений, отвечающие вызовам "гибридной войны".

"За последние три года ГК Укроборонпром создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны. В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли от России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса.

За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе, залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы", - говорится на официальном сайте Укроборонпрома. Соответствующие фото и видеоматериалы разместила пресс-служба концерна.