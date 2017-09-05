Америка против России: когда гиперзвуковое оружие изменит способы ведения войны? (The National Interest, США)



Гиперзвуковой летательный аппарат Falcon HTV-2

Источник: © Wikipedia, DARPA Гиперзвуковой летательный аппарат Falcon HTV-2Источник: © Wikipedia, DARPA

В предшествующих статьях мы рассмотрели возможности всего комплекса существующего в настоящее время стратегического ядерного оружия, в том числе, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), подводных лодок с баллистическими ракетами (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Мы также оценили возможности существующих и перспективных систем противоракетной обороны России и США. Но есть еще одна многообещающая технология, которая может повлиять в будущем на стратегический баланс сил. Это гиперзвуковое вооружение. По сути дела, это любое вооружение, которое развивает скорость более М=5 (М=1 - скорость звука, которая в воздушной среде на малой высоте и при температуре 20°C равна 1 234 км/ч). Работы в этой сфере активно ведут как США, так и Россия; кроме того, разработки в этой области проводит Китай.

Российское гиперзвуковое оружие: от крылатых ракет до гиперзвуковых планирующих аппаратов

Пожалуй, самыми близкими к серийному производству российскими системами гиперзвукового оружия являются противокорабельные ракеты морского базирования "Циркон" и авиационные крылатые ракеты Х-32. Имеющаяся информация о проведении испытаний "Циркона" довольно противоречива. Согласно одному из источников, в этом году было проведено удачное испытание, в ходе которого была достигнута скорость полета М=8. По данным другого, менее авторитетного источника, никаких испытаний не проводилось. Судя по информации из открытых источников, "Циркон" должен будет развивать скорость М=5, М=6 и поражать цели на удалении не менее 400 км. Сроки принятия ракеты на вооружение российской армией пока неясны. Ранее говорили, что она будет принята в 2019-2020 годах, но в действительности разработка такого нового и сложного оружия может затянуться до середины 2020-х годов.

А вот крылатая ракета Х-32, которая создается специально для модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, находится уже на завершающей стадии испытаний, и ее принятие на вооружение ожидается в ближайшее время. Это объясняется меньшей скоростью полета ракеты, которая составляет около М=4 - М=4,5. К тому же ракета летит по особой траектории: большую часть расстояния она преодолевает на высоте около 40-45 км, а потом пикирует на цель, что позволяет снизить сопротивление воздуха и уменьшить нагрев. Соответственно, сводится к минимуму влияние двух главных проблем гиперзвукового полета, таких как перегрев ракеты и нарушение работы электроники при образовании вокруг нее облака плазмы. С другой стороны, скорость достигается не очень высокая. По сути дела, Х-32 является ракетой пограничного класса между сверхзвуковой и гиперзвуковой.

Третий и, наверное, самый сложный и многообещающий проект - это создание гиперзвукового планирующего аппарата для перспективной тяжелой жидкостной МБР РС-28 "Сармат". Этот проект чаще всего называют "Изделие 4202" или Ю71. В отличие от обычной боеголовки, которая также входит в атмосферу на гиперзвуковой скорости, планирующий аппарат, или глайдер, покидает космос намного раньше, пролетая сотни и даже тысячи километров в атмосфере, благодаря чему он может маневрировать и лететь не по простой траектории обычной баллистической ракеты. Это делает перехват глайдера посредством систем противоракетной обороны почти невозможным. К тому же глайдеры могут наводиться на цели с намного большей точностью, чем обычные боеголовки, а это позволит использовать на межконтинентальных расстояниях и неядерные боевые части.

Последние испытания Ю71 были названы успешными, однако это вовсе не означает, что изделие близко к серийному производству. Все зависит от достижения конкретных параметров, например, определенной требуемой скорости. Так или иначе, работы в рамках проекта, судя по всему, идут неплохо, а с учетом задержек в создании МБР "Сармат" вполне возможно, что "Изделие 4202" как раз подоспеет к началу производства РС-28. Вероятнее всего, это произойдет в начале или середине 2020-х годов.

Гиперзвуковые проекты США: новые крылатые ракеты и проблемы с глайдерами

В США гиперзвуковые проекты двигались примерно в том же направлении, что и в России. Долгое время велись работы по созданию гиперзвуковых глайдеров в рамках инициативы Prompt Global Strike (Мгновенный глобальный удар). По каждому из конкурирующих проектов (Advanced HypersonicWeapon (AHW) и HypersonicTechnologyVehicle 2 (HTV-2)) было проведено два испытания. Из них лишь одно испытание AHW в 2011 году прошло успешно, правда, деталей по достигнутым результатам опубликовано не было. Последний испытательный запуск был проведен в 2014 году и закончился неудачно. Главной проблемой, с которой столкнулись конструкторы, стала потеря связи с летательным аппаратом во время полета (оба испытания HTV-2 тоже завершились неудачей). Вероятно, проблема возникла вследствие образования облака плазмы вокруг планирующего аппарата и отказа по этой причине бортовой электроники. Решение этой проблемы является главным условием для развития гиперзвуковых технологий в целом. Проект Агентства оборонных перспективных исследовательских разработок (DARPА) Falcon был закрыт и, соответственно, никаких дальнейших работ по HTV-2 не планируется. Что же касается AHW, то никакой информации о дальнейших испытаниях нет.

Кроме того, США активно сотрудничают с Австралией в рамках исследовательского проекта HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation Program). По этой программе было осуществлено несколько пусков гиперзвуковых летательных аппаратов, и последний из них, состоявшийся 12 июля 2017 года, оказался успешным. Гиперзвуковой глайдер во время предпоследних испытаний смог набрать скорость М=7,5 (9 190 км/ч), а вот данных по последнему пуску пока не опубликовано. Известно, что целью проекта является изучение поведения гиперзвуковых глайдеров, входящих в атмосферу с ракеты-носителя и выполняющих маневры.

Еще одним новым проектом по созданию гиперзвукового глайдера является проект Tactical Boost Glide (TBG), который финансируется агентством DARPA. Разработкой глайдера занимается компания Lockheed Martin, которая уже получила на эти цели 147 миллионов долларов. При разработке будет использоваться опыт, полученный во время работ по HTV-2.

Что касается работ по созданию гиперзвуковых крылатых ракет, то здесь следует отметить два исследовательских проекта,. Речь идет о ракетах X-43A, которую удалось разогнать до скорости M=9,65 (ее двигатель работал всего 11 секунд), и более совершенной X-51 WaveRider, которая во время своего последнего успешного испытания в 2013 году разогналась на высоте около 18 километров до скорости М=5,1 (6 100 км/ч), причем полет протяженностью 426 километров длился около шести минут. Этот результат показал, что у США имеется как минимум рабочий опытный образец гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, необходимого для полета крылатых ракет такого класса, и что проблема теплоустойчивости конструкции решена. Однако на X-51 даже не предполагалось устанавливать систему наведения и боевую часть, хотя обеспечение устойчивой работы электроники аппарата, летящего на гиперзвуковой скорости, является одной из самых сложных задач.

По-видимому, эта задача будет решаться в рамках уже следующих проектов, таких как HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), которую финансирует DARPA. В этом проекте также участвуют компании Raytheon и Lockheed Martin. В перспективе полученные в ходе работ результаты могут быть реализованы в гиперзвуковой крылатой ракете High Speed Strike Weapon (HSSW), которую планируется принять на вооружение постепенно в середине 2020-х годов. На разработку HAWC компании Raytheon и Lockheed Martin уже получили 174,7 и 171,2 миллиона долларов, соответственно.

Еще одни перспективный проект - это создание гиперзвукового беспилотного самолета-разведчика SR-72. Над проектом работает Lockheed Martin, которая намерена сконструировать беспилотник, способный набирать скорость М=6. Принятие самолета на вооружение сухопутных войск запланировано на начало 2030-х годов.

Китай: слишком много секретов для проведения объективного анализа

Китай также занимается разработкой технологий по созданию гиперзвукового оружия. На сегодня единственным общеизвестным китайским проектом в этой области является гиперзвуковой планирующий аппарат DF-ZF (ранее СМИ называли его Wu-14). Уже проведено семь испытаний этого глайдера, но судить о их результатах достаточно сложно, так как информация о них основывается только на данных американской разведки. Если судить по публикациям в СМИ, то DZ-ZF во время испытаний набирал скорость от М=5 до М=10. Учитывая достаточно большое количество пусков в короткий срок (первый пуск был осуществлен в 2014 году), можно предположить, что работы идут неплохо.

Когда гиперзвуковое оружие изменит мир?

Становится ясно, что для создания серийных образцов гиперзвукового оружия потребуется еще много лет упорного труда и много денег. Если прибавить к планируемым срокам еще несколько лет (поскольку такие сложные проекты редко удается закончить в срок), то можно сделать вывод, что раньше середины или конца 2020-х годов ни одна из стран не получит гиперзвуковые глайдеры или крылатые ракеты, а тем более самолеты. При этом, согласно имеющейся информации, Россия на шаг ближе к созданию такого оружия, чем все остальные, хотя отставание конкурентов минимально.

В тот день, когда гиперзвуковое вооружение поступит на вооружение, мир точно не станет безопаснее. Возможность наносить высокоточные, очень быстрые и неядерные удары по всей планете у многих вызовет соблазн нанести молниеносный обезоруживающий удар по своему противнику. Вот почему то обстоятельство, что как минимум три страны участвуют в этой гонке и могут добиться конкретных результатов примерно в одно и то же время, является позитивным моментом. Дело в том, что если такое оружие создаст только одна страна, это неизбежно приведет к нарушению сложившегося баланса сил, который обеспечивается ядерным сдерживанием.

Леонид Нерсисян - военный обозреватель информационного агентства REGNUM и шеф-редактор журнала "Новый оборонный заказ".