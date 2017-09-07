Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)



БМП "Бумеранг" и танк "Армата" на форуме "Армия-2017"

Источник: © Министерство обороны РФ БМП "Бумеранг" и танк "Армата" на форуме "Армия-2017"Источник: © Министерство обороны РФ

Будущее военной промышленности России выглядит мрачным.

Действительно ли Россия находится на грани краха своей последней крупной экспортной отрасли? Новый доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира рисует довольно мрачную картину будущего российского военного экспорта, который оказался зажатым между Западом с одной стороны и Китаем с другой. Согласно этому докладу, поскольку китайское оружие постепенно догоняет российское по технологичности и надежности, России придется бороться за свои позиции экспортера оружия. Следует отметить, что Россия упорно удерживала свою долю на рынке в течение последних десяти лет, несмотря на некоторый технический застой и рост качества китайского оружия. Однако в долгосрочной перспективе задача по сохранению этой доли может оказаться невыполнимой.

Одно из основных преимуществ Китая заключается в размерах и потенциале роста китайского военного бюджета. Рост военного бюджета Китая превзошел экономический рост за последние два десятилетия - и эта тенденция, вероятнее всего, сохранится. Это создало огромный внутренний спрос на оружие, несмотря на то, что Китай продолжает время от времени покупать российское оборудование. Российская экономика значительно меньше китайской, и она растет очень медленно по сравнению с экономикой Китая. Это значит, что у российской оборонной промышленности гораздо меньше возможностей для роста на основании внутреннего спроса, и это свидетельствует о том, что в течение некоторого времени Китай будет тратить на инновации и производство гораздо больше средств, чем Россия.

В структурном плане китайская военная индустрия, по всей видимости, будет двигаться в более многообещающем направлении, чем российская. В частности, Китай прикладывает больше усилий к тому, чтобы инкорпорировать производительность своей энергично развивающейся гражданской экономики (особенно технологии двойного назначения) в свою военно-промышленную базу. Российская экономика не продемонстрировала сходных успехов в создании сильного частного технологического сектора. По сравнению с Россией и СССР Китай также продемонстрировал значительно больший потенциал в завладении и интеграции иностранных (в том числе российских) технологий легальными и нелегальными способами.

Преимущество России заключается в том, что она очень долго была крупным экспортером оружия, результатом чего стала мощная государственная и бюрократическая поддержка продажи оружия и крепкие теплые отношения с многими покупателями. Однако, вероятнее всего, Китай тоже сможет в скором времени получить эти преимущества. Более того, Россия долгое время извлекала выгоду из нежелания Запада поставлять оружие ряду государств, а Китай вряд ли будет настолько привередливым в выборе покупателей.

Теперь преимущества России, скорее всего, будут заключаться в том, что она может продавать оружие напрямую клиентским государствам и тем странам, которым Китай не станет поставлять оружие по стратегическим соображениям. Но оба эти рынка являются довольно ограниченными. В первую группу стран входят большинство бывших советских республик и Сирия, а ко второй относятся Индия, Вьетнам и, возможно, Северная Корея. Вероятно, именно поэтому в течение последнего десятилетия Индия и Вьетнам предпринимали массу усилий для того, чтобы продемонстрировать свою готовность покупать американское оружие - тенденция, которая также ставит под угрозу долю России на международном рынке оружия.

Роберт Фарли (Robert Farley)