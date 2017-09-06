Американские ВМС тестируют "вертолётную" защиту от ракет
|
|
В ближайшие годы ВМС США получат дополнительную защиту от противокорабельных ракет. Вчера, 5 сентября, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что система AOEW AMP AN/ALQ-248 прошла первый этап испытаний.
Контракт на разработку комплексов Аdvanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW) Active Mission Payload (AMP) AN/ALQ-248 был подписан между Минобороны США и корпорацией Lockheed Martin в декабре прошлого года. Согласно договору разработка и производство шести прототипов обойдутся американскому военному бюджету в $42 млн.
Схематическое изображение принципа работы комплекса AN/ALQ-248. Источник: lockheedmartin.com
Вчера стало известно о том, что прототип комплекса радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-248, разрабатывающийся для вертолетов типа MH-60, завершил прохождение первого этапа испытаний. По словам разработчиков, создание перспективной системы РЭБ идет согласно ранее утвержденному графику.
Новые комплексы РЭБ позволят фиксировать пуски противокорабельных ракет противника и передавать информацию на бортовые системы корабля. Командование ВМС США полагает, что наличие таких систем на вертолёте позволит значительно раньше фиксировать старт ракет, а также точнее отслеживать их траектории уже на начальной стадии движения. В случае, если ракета будет угрожать кораблю, система РЭБ активирует системы контрмер (например, создав ложный электронный сигнал).
Комплекс AOEW AMP AN/ALQ-248 выполнен в виде подвесного контейнера для вертолётов MH-60R или MH-60S (противолодочная и многоцелевая модификации вертолётов Seahawk). При этом система действует автономно от бортовой электроники вертолёта и не требует вмешательства пилота. При необходимости новый комплекс РЭБ может "маскировать" пуски ракет с американских кораблей. Комплекс может работать автономно или в связке с бортовой системой корабля, предоставляя ей возможность раннего реагирования на угрозы. Представители компании Lockheed Martin указывают, что серийное производство AOEW AMP AN/ALQ-248 будет налажено до 2019 года, а к 2021 году комплексы установят на вертолёты ВМС США.
|
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2017 Минобороны Индии отказалось от покупки многоцелевых вертолетов S-70B "Сихоук"
09.12.2016 LCS – крепкие корабли, требующие доработки
02.11.2016 Турция оформила заказ на приобретение второй партии из 24 истребителей F-35 «Лайтнинг-2»
07.04.2016 В Австралию прибыл первый учебный вертолет EC-135T2+
11.02.2015 Флот и морпехи – треть расходов Пентагона
15.01.2015 Крылья, сопла и хвосты
16.04.2014 Пентагон предполагает, бюджет располагает
01.04.2013 Получен первый производственный заказ в рамках контракта на поставку ВМС Дании вертолетов MH-60R «Сихоук»