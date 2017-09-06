Армия распробовала беспилотники



Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава»

Источник: МО РФ Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава»Источник: МО РФ

Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов - о том, как дроны превратились из дорогой игрушки в незаменимый инструмент

Масштабные закупки беспилотных систем позволили накопить опыт эксплуатации и боевого применения БЛА, а самое главное - дали понимание их места и роли в современных вооруженных силах. Активное использование БЛА в ходе масштабных учений, а также в реальной боевой обстановке сделало их действующим элементом оснащения войск.

В советские годы в нашей стране был создан неплохой задел по беспилотной тематике, позволявший говорить о паритете в данной области с западными визави. Исключение беспилотников из списка приоритетов российских военных, произошедшее в 1990-е, привело к остановке работ и постепенному накоплению отставания от ряда стран.

В результате к середине первого десятилетия XXI века российские вооруженные силы остались с беспилотными системами старого образца - "Стриж" и "Рейс". Они создавались КБ Туполева еще в 1970-е годы, а комплекс "Строй-П" с дистанционно пилотируемыми аппаратами "Пчела" был создан НИИ "Кулон" и КБ Яковлева в конце 1980-х.

Проблемы, связанные с отсутствием в войсках современных беспилотных средств разведки и наблюдения, наглядно проявились в 2008 году во время августовской войны. Российские военные тогда неоднократно предпринимали попытки использовать имеющиеся на вооружении беспилотники, но их эффективность оказалась весьма низкой.

Этот конфликт стал в полном смысле переломным моментом в судьбе отечественных беспилотников. Стало очевидно, что необходимы серьезные и безотлагательные действия по исправлению ситуации. Действия эти носили многовекторный характер и состояли в том числе в открытии работ по созданию перспективных систем, а также закупке некоторых имеющихся на рынке систем.

Первая из предпринятых мер заключалась в приобретении партии беспилотных систем Bird Eye 400 и Searcher Mk II у одного из ведущих мировых разработчиков подобной техники - израильской компании IAI. Впоследствии была налажена сборка дополнительной партии этих беспилотных систем в России под наименованиями "Застава" и "Форпост", для чего были использованы мощности завода УЗГА в Екатеринбурге.

Параллельно российским военным ведомством были начаты закупки отечественных систем, отобранных по результатам сравнительных испытаний. В их числе, в частности, БЛА "Орлан-10" разработки компании СТЦ из Санкт-Петербурга, "Элерон-3СВ" разработки казанской фирмы "Эникс", а также беспилотники семейства "Гранат", производимые компанией "Ижмаш - Беспилотные системы".

Кроме того, Министерством обороны России финансируется проведение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на создание перспективных образцов отечественных систем БЛА. В их числе проект тактического БЛА, над которым работают специалисты входящего в состав концерна "Вега" рыбинского КБ "Луч", проекты двух комплексов средневысотных БЛА с большой продолжительностью полета, разработкой которых занимаются петербургская компания "Кронштадт" и казанское ОКБ имени Симонова, а также проект тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата, работы по которому ведутся компанией "Сухой".

Сегодня уже можно сказать, что интерес российских военных к беспилотникам перешел из теоретической плоскости в практическую. Весьма показательно в этом плане создание в Министерстве обороны управления, специализирующегося на системах БЛА. Результатом принятых мер стало то, что отставание России от ведущих мировых держав в области беспилотных систем по крайней мере перестало увеличиваться.

Положительные ожидания связываются и с ведущимися в настоящее время НИОКР по созданию перспективных образцов беспилотных систем. Процесс этот требует воссоздания компетенций, а потому является небыстрым и достаточно затратным. Однако демонстрируемые российским военным ведомством последовательность и настойчивость вселяют оптимизм относительно перспектив отечественных беспилотников.

Денис Федутинов