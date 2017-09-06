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Китайские большие самолеты и авиадвигатели будут представлены на авиационной выставке в Пекине

07.09.2017 Синьхуа 58 0
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Самолет СОМАС С919
Церемония выкатки первого опытного летного образца китайского пассажирского магистрального самолета СОМАС С919 (регистрационный номер В-001А). Пудун (Шанхай), 02.11.2015
Источник: AFP

На открывающейся 19 сентября 17-й Международной авиационной выставке в Пекине 2017 года представителям китайских и зарубежных авиационных кругов и общественности в разных форматах будут демонстрироваться важные образцы авиационной техники, включая самостоятельно разработанные Китаем большие самолеты С919 и новые региональные пассажирские самолеты ARJ21.

Оргкомитет авиационной выставки в Пекине 5 сентября объявил, что 17-я Международная авиационная выставка в Пекине будет проходить 19-22 сентября в Китайском национальном конференц-центре.

Китайская компания COMAC сообщила, что на данной выставке она сосредоточится на демонстрации самостоятельно разработанной Китаем высококачественной авиационной продукции, на выставке будут представлены новый региональный пассажирский самолет ARJ21, большой самолет C919, а также макет совместно разрабатываемого Китаем и Россией дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета.

Авиадвигательная корпорация Китая (AECC) сообщила, что сделает упор на демонстрации классических результатов конверсии военной продукции в гражданскую, а также участия гражданских отраслей в военных. В том числе будут показаны совместно разработанный АЕСС с французской компанией Safran новый газотурбинный двигатель "Вочжоу-16", впервые участвующая в китайских и зарубежных авиавыставках газовая турбина QD70, малая газовая турбина мощностью 100 кВт, бесшовные тонкостенные трубы из алюминиевого сплава и графеновые материалы.

Основанная в 1984 году пекинская авиавыставка является самой давней в Китае комплексной и торговой профессиональной авиационной ярмаркой.

Площадь нынешней выставки достигает 20 тыс квадратных метров, свое участие в ней подтвердили около 300 компаний из 14 стран и регионов. Делегации на выставку направили 8 стран, включая Россию, Италию, Украину, Чехию, Австралию, Нидерланды и Канаду.
06.09.2017
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Страны
Австpалия
Италия
Канада
Китай
Нидерланды
Россия
Украина
Франция
Чехия
Продукция
ARJ21
Компании
COMAC
Safran
Проекты
C919

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