"Запад-2017": НАТО готовится к вторжению России



Запад-2017

Источник: Виктор Толочко/РИА «Новости» Запад-2017Источник: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Почему НАТО считает учения "Запад-2017" подготовкой России к войне

В связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017" западные издания начали сравнивать боевые и оперативные возможности блока НАТО, армии США и ВС Российской Федерации. Это отражает подозрения зарубежной общественности, что под видом учений Россия планирует военную акцию в Прибалтике.

Еще год назад ряд западных военных экспертов утверждал, что российское военное вторжение в страны Балтии поставило бы НАТО в весьма затруднительное положение. По мнению экспертов Брюсселя, боевой и численный состав объединенных вооруженных сил НАТО в Прибалтике, их организационно-штатная структура в последние годы были неспособны эффективно противостоять российскому вторжению в Латвию, Литву и Эстонию. В НАТО решили, что успешная защита восточных рубежей альянса требует намного больше сил и средств, чем развертывается там в настоящее время.

Сегодня, когда Россия и Белоруссия готовятся к учениям "Запад-2017", эти страхи вернулись. Среди западного генералитета растет беспокойство тем, что увеличение численности ВС России на западных рубежах сохранится и после учений.

"Мы опасаемся, что они не уйдут. И это не паранойя", - заявил в июле генерал Тони Томас, глава командования спецоперациями ВС США во время конференции по национальной безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Впрочем, на данный момент Пентагон уверен: совокупная военная мощь НАТО, превосходство альянса в высоких технологиях рано или поздно скажутся на ходе и исходе гипотетического вооруженного конфликта с Россией.

"Подобные расчеты и оценки весьма и весьма поверхностны, и приблизительны, а зачастую и неверны в корне, - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко. - Что же касается выводов из оценки обстановки - якобы российского стремления вторгнуться в Прибалтику и Польшу, - то они представляют собой разновидность военно-политической шизофрении".

По данным The New York Times, в российско-белорусских учениях примут участие около 100 тысяч человек. Впрочем, Запаренко утверждает, что на учения сугубо оборонительной направленности, каковыми являются "Запад-2017", от ВС России привлекается всего 5200 человек. По сути, подчеркивает эксперт, это не более, чем два мотострелковых полка.

Подобными силами Восточную Европу не завоевать, кроме того, в самой России нет признаков мобилизационного развертывания и стратегических перегруппировков, подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

Санкции с обратным эффектом

Напряженные отношения между Россией и НАТО, как утверждает сегодня целый ряд западных специализированных СМИ о вооруженных силах, "просто вынуждают" пристально исследовать текущее состояние вооружения, военной техники и "технологическую изощренность российских вооруженных сил".

Американское издание Warrior подчеркивает, что это будет способствовать лучшему пониманию той степени угроз, которые могут представлять сегодня российская армия и флот.

Журналисты ресурса задались вопросами: насколько реальна сегодня угроза от российских истребителей 5-го поколения, ядерного потенциала, высокотехнологичных средств ПВО, противоспутникового оружия, обычных средств поражения и как это соотносится с боевыми возможностями США и НАТО.

ВС России, по мнению западных аналитиков, имеют тенденцию к увеличению боевого и численного состава и стремятся к более продвинутым технологиям.

Россия создает новый класс воздухонезависимых подводных лодок, истребители 5-го поколения Су-57, выполненные по технологии стелс, управляемое оружие следующего поколения. Появляются сообщения о разработках и испытаниях российского противоспутникового оружия, средствах ПВО/ВКО, в ближайшее время планируется приступить к созданию истребителя 6-го поколения.

Россия, напоминает Warrior, недавно произвела очередной успешный испытательный запуск противоракеты комплекса ПРО С-235 "Нудоль". "Это уже второе испытание нового оружия, способного поражать спутники в космосе. Система ПРО "Нудоль", по-видимому, была испытана на полигоне Плесецк к северу от Москвы", - говорится в публикации.

По мнению издания The National Interest, российские воздушно-десантные войска планируют сформировать шесть танковых рот, которые будут вооружены недавно модернизированными танками T-72Б3M.

В течение следующих двух лет эти роты, будут переформированы в батальоны, считает издание.

Западные эксперты также подчеркивают эффективность российских систем ПВО С-300 и С-400. На этапе завершения государственных испытаний находится зенитная ракетная система С-500, обладающая потенциалом стратегической ПРО.

Наконец, Россия занимается дальнейшей модернизацией боевой машины поддержки танков "Терминатор-3".

До СССР далеко

Экономическое давление на Россию оказало, по мнению аналитиков, обратный эффект: страна подтвердила приверженность быстрой военной модернизации и увеличению военного бюджета.

При этом западные эксперты подчеркивают, что российская армия и флот в настоящее время - всего лишь малая часть того, чем располагал СССР в разгар холодной войны в 1980-х годах.

В течение холодной войны военный бюджет СССР, по подсчетам американских аналитиков, составлял почти половину всех расходов страны. В настоящее время расходы России на армию и флот во много раз меньше.

Однако несмотря на огромную разницу в расходах на оборону в сравнении с 1980 годами, военный бюджет России растет. С 2006 до 2009 годы, по данным издания Business Insider, российский оборонный бюджет увеличился с $25 млрд до $50 млрд. Оборонный бюджет 2013 года находился уже на уровне $90 млрд.

Численность активных "штыков" в ВС РФ в 2013 году составляла 766 тысяч человек, в резерве числилось 2,4 млн бойцов и командиров. Во время холодной войны численность ВС СССР превышала 4 млн человек.

Иными словами, в те годы СССР имел армию в пять раз большую, чем современная российская.

В 2013 году в ВС РФ числилось более 3 тысяч самолетов и 973 вертолетов, 15 тысяч танков, 27 тысяч бронетранспортеров и почти 6 тысяч самоходных орудий.

По подсчетам западных аналитиков, ВМФ России насчитывает сегодня 352 корабля, включая один авианосец, 13 эсминцев и 63 подводные лодки.

При анализе показателей военно-морской мощи России близкие НАТО эксперты подчеркивают: сегодня Черное море - стратегически важная область для России с точки зрения экономических и геополитических соображений, поскольку именно оно гарантирует выход Москвы в Средиземное море.

Михаил Ходаренок