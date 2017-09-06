"Энергомаш" крутится, как и ULA



НПО «Энергомаш»

Источник: Борис Кавашкин/ТАСС НПО «Энергомаш»Источник: Борис Кавашкин/ТАСС

Россия и США ведут переговоры о закупке дополнительной партии ракетных двигателей

Как стало известно “Ъ”, до конца сентября НПО "Энергомаш", поставляющее двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas V, должна посетить делегация концерна United Launch Alliance (ULA). Стороны больше года ведут закрытые переговоры о закупке дополнительной партии двигателей, но успехом они так и не закончились: подписание много раз переносилось, а теперь американский концерн готов прибрести вместо десяти РД-180 почти вдвое меньше. Правда, российские позиции в этом споре сильнее: американские специалисты отмечают, что заменить российскую продукцию им пока нечем, поэтому они планируют использовать изделия "Энергомаша" в ракетах Atlas V как минимум до 2024 года.

О том, что Пентагон будет вынужден использовать двигатели РД-180 в своих ракетах Atlas V дольше запланированного, во вторник сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, основной поставщик средств выведения для военных — консорциум ULA — продолжит снабжать ВВС США данными ракетами как минимум до 2024 года. Задержка объясняется тем, что разработка собственных двигателей постоянно упирается в экономические проблемы. Так, например, заместитель главы военного ведомства Роберт Уорк в письме одному из сенаторов прямо признавал, что форсирование темпов разработки американского аналога РД-180 не впишется в бюджет Пентагона: дополнительные затраты, по его оценке, составили бы от $1,5 млрд до $5 млрд за шесть лет, что "отодвинет на второй план другие важные инвестиции в национальную безопасность".

Контракт на поставку 101 двигателя РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1997 году, его сумма оценивалась в $1 млрд. На фоне обострения отношений двух стран в разгар украинского кризиса 2014 года Конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, однако затем под воздействием аргументов Пентагона был вынужден его отменить.

Сразу после этого ULA заказал у химкинского "Энергомаша" 20 дополнительных движков. Ранее власти США исходили из того, что собственные двигатели будут протестированы к 2019 году, а новая ракета под названием Vulcan начнет поставляться Пентагону не ранее 2022 года. Отметим, что майские стендовые испытания двигателя BE-4, производимого компанией Blue Origin для замены РД-180, обернулись неудачей.

По словам российских специалистов, при существующих американских возможностях Пентагон будет вынужден эксплуатировать РД-180 как минимум до 2025 года. Как стало известно “Ъ”, "Энергомаш" и ULA уже более года ведут закрытые переговоры о закупке десяти дополнительных РД-180. Изначально соглашение должны были подписать в сентябре 2016 года, однако тогда негативно повлияли подготовка к выборам президента США, а также испытания нового ракетного двигателя компании Илона Маска SpaceX. Американцы попросили перенести вопрос об очередной закупке двигателей на весну, российские переговорщики согласились. "Последнее китайское предупреждение" было сделано во время майского заседания совета директоров ULA, говорит собеседник “Ъ” в космической промышленности, прибывшая в США делегация де-факто поставила консорциуму ультиматум: либо скорейшее подписание нового контракта, либо "Энергомаш" законсервирует свои мощности и будет вести в ускоренном режиме переговоры по РД-180 с Китаем. "Жесткий разговор" почти принес плоды: собеседники “Ъ” рассказывают, что соглашение должны были подписать в ходе июньского авиакосмического салона Ле-Бурже (Франция), но и тогда ничего не получилось — в последний момент представители "Энергомаша" и ULA приняли решение не ехать во Францию из-за продления американских санкций. Ограничения коснулись российских физических и юридических лиц, а также целых отраслей экономики, но поставок РД-180 это не затронуло.

По сведениям “Ъ”, на "Энергомаше" ожидают приезда представителей ULA до конца сентября, там они должны подтвердить серьезность своих намерений о закупке. Правда, по словам собеседников “Ъ”, близких к руководству российского предприятия, сейчас речь идет о приобретении всего пяти двигателей. "Там политика вышла на первые места, но американской промышленности никуда от наших двигателей не уйти, если, конечно, они не хотят остановить свою пусковую программу",— считает источник “Ъ” в аппарате правительства. Собеседники “Ъ” утверждают, что, несмотря на возникшие сложности, время для переговоров еще есть: в 2017–2018 годах в США по ранее подписанным контрактам будет поставлено в совокупности 22 РД-180.

В "Энергомаше" от комментариев воздержались. Оперативный ответ от концерна ULA получить не удалось.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов