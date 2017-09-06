Первый прототип польской боевой машины пехоты Borsuk
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На открывшейся 5 сентября 2017 года в польском городе Кельце 25-й оборонной выставке MSPO-2017 польское предприятие Huta Stalowa Wola SA (HSW, входит в состав государственного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa SA, PGZ) впервые продемонстрировало первый макетный прототип гусеничной боевой машины пехоты Borsuk ("Барсук"), разрабатываемой им в рамках программы NPBWP (Nowego P?ywaj?cego Bojowego Wozu Piechoty) в интересах министерства национальной обороны Польши.
Первый макетный прототип боевой машины пехоты Borsuk, разрабатываемой польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW), в экспозиции выставки MSPO-2017. Кельце, 05.09.2017 (с) Pawe? K. Malicki / www.defence24.pl
Программа (очередная) NPBWP разработки новой боевой машины пехоты для замены в Войске Польском старых советских БМП-1 была начата министерством национальной обороны (МНО) Польши в 2013 году. 24 октября 2014 года инспекторат вооружения МНО подписал контракт с HSW стоимостью 75 млн злотых (около 21 млн долл) на полномасштабную разработку БМП Borsuk.
БМП Borsuk разрабатывается в двух вариантах - плавающем боевой массой 25 тонн (именно прототип этого варианта представлен на MSPO-2017) и неплавающем с усиленной защитой, с боевой массой около 30 тонн. БМП имеет стальной корпус, гидропневматическую подвеску и оснащена дизельным двигателем MTU 8V199TE20 мощностью около 600 КВт с автоматической трансмиссией Perkins X300. Экипаж три человека, десант восемь человек.
БМП Borsuk штатно должна быть оснащена разработанным HSW необитаемым боевым модулем ZSSW-30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 (боекомплект 200 выстрелов), спаренным 7,62-мм пулеметом UKM-2000C (боекомплект 400 патронов) и двумя или четырьмя пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR. Система управления огнем польской разработки, дублированная круглосуточная, с командирским панорамным прицелом (фактически "шариком") PCO GOD-1 Iris и прицелом наводчика PCO GOC-1 Nike.
Предусматривается создание на базе БМП семейства бронированных машин различного назначения.
Согласно условиям контракта 2014 года, фаза НИОКР с предоставлением опытного образца должна быть завершена в течении трех лет, то есть к концу октября 2017 года. После этого инспекторатом вооружения МНО предполагается заключить новый контракт с HSW на испытания и доводку машины с передачей ее в серийное производство в течении 33 месяцев (то есть в начале 2021 года). Данный срок представляется в высшей степени малореалистичным, с учетом того, что у польской военной промышленности практически отсутствует опыт самостоятельного создания современных гусеничных бронированных платформ.
Первый макетный прототип боевой машины пехоты Borsuk, разрабатываемой польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW), в экспозиции выставки MSPO-2017. Кельце, 05.09.2017 (с) Pawe? K. Malicki / www.defence24.pl
Первый макетный прототип боевой машины пехоты Borsuk, разрабатываемой польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW), в экспозиции выставки MSPO-2017. Кельце, 05.09.2017 (с) Jaros?aw Kubalski / Radio Kielce
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06.09.2017
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