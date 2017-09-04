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Российский гранатомет возглавил мировой рейтинг

07.09.2017 Российская газета 69 0
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РПГ-7
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Принятый на вооружение Советской армии в 1961 году ручной гранатомет РПГ-7 возглавил мировой рейтинг образцов оружия данного типа.


Столь почетного звания РПГ-7 удостоился благодаря следующим показателям: массовости и узнаваемости бренда. По данным исследователей, за прошедшие десятилетия выпущено более девяти миллионов противотанковых гранатометов данного типа. Различные модификации и копии РПГ-7 стоят на вооружении около ста государств.Результаты исследования обнародовало информагентство РИА Новости.


Более того, модернизированная версия советского гранатомета серийно выпускается в США. Там он получил название PSRL-1 и GS-777/PSRL-2. По словам представителя фирмы "AirTronics USA", обе модели сохранили внешний облик советского гранатомета, но за счет новых материалов оружие стало удобнее в использовании. В частности, PSRL-1 получил новый прицел со светящейся вставкой, что должно упростить его применение в темноте. Жизненный цикл оружия увеличился до 1000 выстрелов, а вес снизился. Американские реплики РПГ-7 также получили пистолетную рукоять и приклад от штурмовых винтовок М16 и М4. Кроме того, в "AirTronics USA" разработали оптический прицел, который позволяет уничтожить цель на удалении до 800 метров. В перспективе американцы хотят создать для РПГ-7 управляемые гранаты и увеличить дальность стрельбы до двух километров.


А в Белоруссии оружейники установили на легендарный гранатомет интеллектуальный прицел "Овод-Р", благодаря чему РПГ-7 превратился в высокоточное оружие.


Дополнительным плюсом гранатомета стала широкая номенклатура боеприпасов с калибром головной части от 40 до 105 мм. Это дает возможность постепенно повышать эффективность РПГ-7 простой заменой старых гранат на новые без изменения самой конструкции оружия. Сегодня на вооружении Российской армии стоят модернизированные РПГ-7В2 с универсальным прицельным приспособлением УП-7В. Он способен поражать технику с 260-миллиметровой броней и динамической защитой. Новая граната ПГ-7ВР содержит не один, а два заряда. Первый нейтрализует динамическую защиту, а второй пробивает броню танка.


Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда местные партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48. Незаменим гранатомет оказался и как средство борьбы с вертолетами, которые уверено поражал на дистанции до 700 метров. Кумулятивная граната, рассчитанная на пробитие 75-мм брони, не оставляла воздушному судну ни каких шансов. С тех пор практически каждый военный конфликт на планете проходил с использованием гранатометов РПГ-7.


Николай Грищенко
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Вьетнам
Россия
США
Продукция
M16
РПГ-7

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