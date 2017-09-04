Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно



Ракета-носитель Falcon Heavy

Источник: www.instagram.com Ракета-носитель Falcon HeavyИсточник: www.instagram.com

Если первый запуск в ноябре этого года завершится успешно, Falcon Heavy станет самой мощной ракетой в мире и сможет совершать полеты на Луну и Марс

Компания SpaceX завершила первую стадию наземных испытаний сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy на тестовой площадке в Мак-Грегоре, штат Техас. Всего в серии испытаний компания задействовала три ракеты многоразового пользования Falcon 9. Как сообщила компания в своем Instagram, одна из них уже использовалась ранее для доставки грузов на МКС.

Основатель компании, миллиардер Илон Маск обещал, что всего через месяц после испытаний может состояться запуск ракеты в космос. Таким образом, запуск может действительно состояться уже в этом году, хотя совсем недавно миллиардер и не был столь оптимистичен. Изначально первый запуск Falcon Heavy планировался на 2013 год, позже сроки неоднократно сдвигались, в том числе из-за крушения ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года. В 2017 году компания собиралась запустить ракету в августе, но перенесла первый тестовый полет Falcon Heavy на ноябрь.

В технологическом плане у Falcon Heavy будет самая высокая грузоподъемность из ракет-носителей, создаваемых на данный момент, — предполагается, что она сможет доставлять до 63,8 т на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон. Однако практичность Falcon Heavy неочевидна, для большинства коммерческих запусков достаточно ракеты-носителя грузоподъемностью 22,8 т, которые может вывести и Falcon 9.

SpaceX рассчитывает, что возможностей Falcon Heavy хватит для отправки пилотируемого корабля Dragon 2 к Луне и возвращения его обратно. Планируется, что в этом полете корабль не будет выходить на круговую орбиту вокруг Луны, а только долетит до нее и под воздействием лунной гравитации будет отправлен обратно к Земле, куда долетит уже под действием земного притяжения. Люди, которые примут участие в миссии, смогут провести в космосе около семи дней, полагают в компании.

Falcon Heavy должна стартовать с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета состоит из двух ступеней и пары боковых ускорителей с двигателями Merlin. Стоимость запуска Falcon Heavy оценивается в $90 млн, что позволяет значительно удешевить полеты на Луну и Марс. Для сравнения, стоимость пуска разрабатываемой Boeing для марсианской программы NASA сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) грузоподъемностью на низкой опорной орбите минимум 70 т значительно дороже (по оценкам экспертов — порядка $1 млрд), а первый старт запланирован только на конец 2018 года.

Страх миллиардера

Главное достижение прошедших испытаний — имиджевое, поскольку общественность ждет от компании Маска полетов на окололунную и марсианскую орбиту, а новости об успешных испытаниях подогревают интерес к работе SpaceX. Еще в июле Илон Макс признавал, что серьезные проблемы при пуске Falcon Heavy могут возникнуть из-за необходимости синхронной работы 27 двигателей. Он утверждал, что запуск ракеты по-прежнему запланирован на 2017 год, но велика вероятность взрыва ракеты. «Там много чего может пойти не так», — признавал миллиардер.

По его словам, в конечном счете, Falcon Heavy «станет отличным транспортным средством». Но, к сожалению, не все возможно испытать на Земле. Миллиардер признавался, что разработка Falcon Heavy, которая представляет собой эквивалент трех ракет Falcon 9, соединенных друг с другом, оказалась сложнее, чем изначально полагали в SpaceX.

Космическое богатство

Состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, в августе 2017 года впервые превысило $20 млрд. 22 августа Forbes обнародовал ежегодный список богатейших технологических миллиардеров. Маск занял 12-е место с $20,7 млрд, опередив таких бизнесменов, как соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен ($20,5 млрд) и председатель совета директоров компании Alphabet Эрик Шмидт ($12,4 млрд). Таким образом, с марта, когда вышел рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, Маск разбогател почти на $7 млрд — тогда его состояние оценивалось в $13,9 млрд.

Во многом взлет Маска объясняется ростом капитализации аэрокосмической SpaceX. Компания в июле стала одной из самых дорогих частных компаний в мире, благодаря тому, что привлекала $350 млн и теперь оценивается приблизительно в $21 млрд. Компания не выходила на IPO и существует на средства частных инвесторов. По информации аналитиков CB Insights, в мире всего семь подобных компаний, стоимость которых превышает $20 млрд. В этот список также входят сервис заказа такси Uber, платформа по поиску жилья Airbnb, производители программного обеспечения Palantir и WeWork, а также китайский сервис заказа такси Didi и производитель смартфонов Xiaomi.

В январе 2015 года Google и фонд Fidelity вложили в компанию $1 млрд. После прошлого раунда финансирования оценка SpaceX, по данным исследовательской компании Equidate, выросла с $12 млрд до $21,2 млрд. Согласно материалам CrunchBase, с 2002 года SpaceX в восьми раундах привлекла $1,5 млрд. В компанию вложили средства не менее 11 инвесторов.

Екатерина Еременко