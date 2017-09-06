Шойгу проинспектировал объекты системы ПВО и ПРО Москвы
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ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Источник: Артем Житенев / РИА Новости
Министр обороны РФ также заслушал доклады о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности
ВИДНОЕ /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник проверил объекты системы противовоздушной и противоракетной обороны Москвы. Об этом сообщили в Минобороны.
"Глава военного ведомства проинспектировал 1-ю армию противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил, обеспечивающую охрану воздушного пространства Москвы", - сообщили в министерстве.
В ходе проверки Шойгу заслушал доклады командования ВКС о ходе перевооружения соединения на новейшие образцы вооружения и военной техники. Также ему доложили о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности.
Министру также продемонстрировали новейший трассовый радиолокационный комплекс двойного назначения "Сопка-2", обеспечивающий контроль воздушного пространства Москвы, принятый на вооружение 1-й армией в этом году. Как уточнил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-майор Владимир Тришункин, эти комплексы планово идут во все воинские части ПВО и ПРО.
"Сопка-2" предназначена для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Комплекс имеет возможность ведения кругового обзора и позволяет вскрывать одновременно до 300 объектов, находящихся на расстоянии до 150 километров с точностью до 250 метров.
Военный городок для зенитчиков
Министр также проверил готовность к эксплуатации сооружений военного городка, построенного для военнослужащих этого соединения с использованием блочно-модульных конструкций.
"Использование современных технологий строительства позволяет в кратчайшие сроки создавать высокотехнологичные сооружения, обеспечивающие высокий уровень бытовых условий для военнослужащих", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, возведение военных городков, обеспечивающих несение боевого дежурства, повышает боеспособность соединений и частей ВКС, выполняющих задачи по противовоздушной и противоракетной обороне российской столицы, заключили в военном ведомстве.
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06.09.2017
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