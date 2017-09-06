Абэ заявил о необходимости мирного договора между Россией и Японией



Синдзо Абэ. Источник: www.cntv.ru Синдзо Абэ. Источник: www.cntv.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым подписание мирного договора между Россией и Японией. Об этом политик заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между странами не подписан до сих пор", — сказал Абэ.

Также Абэ выразил надежду на сотрудничество России и Японии в экономической и других областях.