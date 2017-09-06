Путин: Россия не признает ядерный статус КНДР



Ким Чен Ын осматривает ядерный заряд

Источник: Национальное телевидение КНДР Ким Чен Ын осматривает ядерный зарядИсточник: Национальное телевидение КНДР

Россия не признает ядерный статус КНДР, это является принципиальной позицией государства, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию. Мы не признаём ядерный статус Северной Кореи", — сказал Путин.

Он отметил, что ракетно-ядерная программа КНДР грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН, подрывает режим нераспространения, а также создает угрозу безопасности в регионе. Президент добавил, что разрешить ситуацию на Корейском полуострове одними санкциями и давлением невозможно.

"Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности", — добавил Путин.