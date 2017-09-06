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ООН обвинила Сирию в многократном применении химического оружия

07.09.2017 RNS 46 0
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Сирийские правительственные войска более 20 раз применяли химическое оружие в гражданской войне на территории страны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление следователей ООН по военным преступлениям.

По данным комиссии ООН, во время нападения в Хан-Шейхуне в апреле этого года использовалось отравляющее вещество зарин.

"Сирийские ВВС использовали зарин в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, убив десятки людей, большинство которых были женщинами и детьми", - говорится в докладе ООН.

В конце июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинила Сирию в применении химического оружия против мирных граждан в сирийском Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) в апреле этого года. Пресс-служба МИД РФ назвала тот доклад "сомнительным". В свою очередь, США в ответ на предполагаемую химическую атаку выпустили по авиабазе Аш-Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк".
06.09.2017
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BGM-109 Tomahawk
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