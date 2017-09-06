Генеральный директор «КАМАЗа» дал пресс-конференцию на «Комтранс-2017»



Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017»

Источник: http://nabchelny.ru/ Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017»Источник: http://nabchelny.ru/

В рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в Москве прошла пресс-конференция с участием генерального директора ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергея Когогина.

В ходе пресс-конференции был представлен один из последних проектов «КАМАЗа» - магистральный тягач нового поколения КАМАЗ-54901, который стал главной премьерой компании на выставке этого года. Кабина нового грузовика отвечает всем современным требованиям, при её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя. Новые современные материалы, наряду с элегантными цветовыми схемами, в сочетании с высочайшим качеством изготовления и сборки подняли интерьер и экстерьер кабины на новый уровень. КАМАЗ-54901 оснащён новой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon и двигателем совершенно нового типа – рядным Р6. Мотор соответствует лучшим мировым аналогам в своём классе и имеет высокий потенциал дальнейшего развития потребительских характеристик.

«Мы сделали своей стратегией переход в премиум-сегмент, - сказал руководитель «КАМАЗа», отвечая на вопросы журналистов и поясняя сочетание высоких технических характеристик и опций в рамках одной модели. - Это очень непросто для компании, но, тем не менее, другого пути нет». По словам Когогина, опытно-промышленную партию автомобилей с индексом 54901 планируется выпустить уже в следующем году. В серийное производство модель будет запущена в 2019 году. «Полностью переход на серию будет активно идти с 2022 года», - пояснил он.

Глава автогиганта отметил, что это один из главных проектов компании, за которым будущее. Для реализации этой цели в короткие сроки совместно с фирмой «Даймлер» было построено здание нового завода по производству каркасов кабин поколения К5. Вместе с новой кабиной автомобили нового поколения будут оснащены новым рядным шестицилиндровым двигателем Р6. Под эту задачу на заводе двигателей «КАМАЗа» уже подготовлен новый конвейер.

С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок. «За пределами России мы с большим удовольствием будем искать партнёров для его продаж по всей территории земного шара. Наши намерения - прежде всего, выйти на рынки стран СНГ. Мы рассчитываем прийти с ним в Европу тоже», - пояснил Сергей Когогин.

В экспозиции «КАМАЗа» на «Комтранс-2017» также был представлен беспилотный автобус ШАТЛ, созданный совместно с НАМИ. В связи с этим ряд вопросов представителей СМИ касался беспилотных технологий управления транспортом и появления этих машин на дорогах России. «Не могу сказать, когда водитель уйдёт из кабины, но это точно произойдёт при нашей жизни», - заявил Сергей Когогин. Он также пояснил, что отсутствие законодательной базы сегодня является главным фактором, сдерживающим развитие темы. Беспилотные автомобили войдут в нашу жизнь, как только будут решены правовые и этические вопросы.

Что касается реалий сегодняшнего дня и работы камазовского производства, руководитель компании отметил, что во втором полугодии завод будет работать без простоев. «Начиная с сегодняшнего дня темп сборки превышает 190 автомобилей в сутки. В октябре будем более 200 собирать, стоит задача продолжать такой темп до конца года. Наши намерения - превысить бизнес-план в 36 тысяч грузовиков и выйти на уровень в 39 тысяч по продажам в этом году», - подчеркнул генеральный директор «КАМАЗа».