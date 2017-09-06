Бразильская компания сделала предзаказ на Ка-62 - Мантуров
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Многоцелевой вертолет Ка-62
Источник: http://rostec.ru/
Владивосток. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Бразильская компания сделала предзаказ на поставку нового многоцелевого вертолета Ка-62, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По вертолету Ка-62 мы имеем предварительный контракт с одной из бразильских компаний, есть потенциал поставить нашу технику", - сказал министр в интервью "России 24" в кулуарах экономического форума во Владивостоке, где состоится показ летного образца Ка-62, собранного на заводе в Арсеньеве (Приморский край).
"Предварительно это около десяти вертолетов, первая поставка будет возможна с 2020 года после завершения сертификационных процедур", - заявил Д.Мантуров.
Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
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06.09.2017
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