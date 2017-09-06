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В ДОСААФ начали готовить частных пилотов самолётов и вертолётов

07.09.2017 Интерфакс-АВН 45 0
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Самолет Як-52
Самолет Як-52
Источник: Yakkes Foundation / ru.wikipedia.org

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Подготовка пилотов для малой авиации началась в авиацентре, созданном при Самарском областном аэроклубе, сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду заместитель председателя ДОСААФ России, директор департамента авиации генерал-лейтенант Валерий Ретунский.

"При Самарском областном аэроклубе создан первый в ДОСААФ учебно-авиационный центр, где началась подготовка пилотов на регулярной основе за наличный расчёт. Эту сферу деятельности мы будем наращивать в других авиационных комплексах ДОСААФ", - сказал В.Ретунский.

По его словам, первая группа частных пилотов включает около 20 человек.

"Все кандидаты прошли строгий медицинский контроль и психологический отбор, а также заключили индивидуальные договоры с центром на подготовку в качестве пилота-любителя вертолёта или самолёта для малой авиации. В частности, это может быть вертолёт Ми-2 или самолёт Як-52, а также другой тип летательного аппарата", - сказал генерал.

После завершения учебы в центре, сообщил он, каждый соискатель получает свидетельство о прохождении обучения в качестве частного пилота-любителя с указанием программы учебы, количества практического налета часов на том или ином летательном аппарате.

"На основе этого документа в территориальном управлении Росавиации каждому, кто прошел обучение, выдается свидетельство частного пилота-любителя", - сказал В.Ретунский.

Он также отметил, что с получением свидетельства Росавиации все пилоты смогут осуществлять полёты в качестве пилота или продолжить учебу в любом государственном авиационном заведении.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ми-2
Як-52
Проекты
Медицина

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