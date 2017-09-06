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Российское военное ведомство наращивает закупку надувных ракет и самолётов

07.09.2017 Интерфакс-АВН 55 0
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Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Объёмы продаж пневматических макетов боевой техники, которые используются российскими военными как маскировочное средство, растут, эта продукция востребована и за рубежом, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании "Русбал" ("Русский баллон") Алексей Комаров.

"В текущем году гособоронзаказ компании "Русбал" на поставку имитирующей боевой техники по сравнению с прошлым годом практически удвоился", - сказал А.Комаров.

Он уточнил, что "Русбал" поставляет сейчас по линии ГОЗ "имитирующие пневмомакеты ракетных комплексов различного типа, а также некоторые образцы авиационной техники".

Эти имитационные средства, сказал А.Комаров, также пользуются спросом за рубежом и приблизительно 30% производимой компанией продукции поставляется через "Рособоронэкспорт" иностранным заказчикам.

"По линии экспорта инозаказчикам, как правило, идёт такая же номенклатура имитирующей техники, что и по линии гособоронзаказа", - пояснил А.Комаров.

Он напомнил, что государственной программой вооружений на период до 2020 в рамках статьи "Закупка маскировочной и имитационной техники" предусмотрена поставка в войска пневмомакетов боевой техники, в том числе - с участием и компании "Русбал".

Пневматический макет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве используется обычная швейная технология. Заказчик поставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор. В состав имитационных средств также могут входить элементы жесткого каркаса. Все изделия перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений: масса макетов составляет от 30 до 100 кг.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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