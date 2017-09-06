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Путин осмотрел корвет "Совершенный"

07.09.2017 РИА Новости 58 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета проекта 20380 Совершенный в бухте Аякс. 6 сентября 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новейший отечественный корвет проекта 20380 "Совершенный", пришвартованный в бухте Аякс возле острова Русский во Владивостоке, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.

"Совершенный" - первый корабль проекта 20380, построенный на ПАО "Амурский судостроительный завод". Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.

Капитан корабля познакомил главу государства и сопровождавших его полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с внутренним оснащением корабля и установленным на нем вооружением.

Корвет был заложен на стапеле в июне 2006 года, но позже из-за недостатка финансирования работы по его строительству были остановлены. В 2009 году Путин, занимавший на тот момент должность председателя правительства РФ, посетил "Амурский судостроительный завод", где принял решение изыскать средства на достройку корвета с использованием самых современных технологий. Корабль был спущен на воду 22 мая 2015 года, передача корвета в состав Тихоокеанского флота ВМФ России состоялась 20 июля 2017 года.

После осмотра корабля президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот корветом, на что офицер ответил утвердительно.

Прощаясь с экипажем, Путин дал поручение составить реестр недочетов, чтобы можно было наладить работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
06.09.2017
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АСЗ
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Мантуров Денис
Путин Владимир
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20380 Корвет-1
ТОФ

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