Российские корабли успешно провели учебные стрельбы на Балтике



Корабли Военно-морских сил России

Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин Корабли Военно-морских сил РоссииИсточник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские корабли успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы на Балтике, в маневрах участвовали порядка 20 судов, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

"Экипажи кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника… В общей сложности, в маневрах приняли участие порядка 20 боевых кораблей Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стрельбы выполнялись экипажами в составе разнородных групп кораблей флота в рамках плановых корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.

Среди кораблей присутствовали корветы "Стерегущий", "Стойкий", "Бойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Королев", ракетные корабли "Гейзер", "Пассат", ракетные катера "Моршанск", "Заречный", "Кузнецк", а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота.

Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены глубинные бомбометания и минные постановки.

Согласно сообщению, в период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота.