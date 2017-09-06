Совет глав СНГ рассмотрит адаптацию систем ПВО к задачам обороны



Зенитно-ракетная система. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Зенитно-ракетная система. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

АСТРАХАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Проект адаптации объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ к задачам воздушно-космической обороны рассмотрят осенью этого года на Совете глав государств Содружества, рассказал журналистам в среду начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Проект основных направлений адаптации объединенной системы ПВО государств-участников СНГ внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который состоится в октябре этого года в Москве", - сказал он.

Кураченко отметил, что в этом документе изложены предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы и системы управления объединенной системы ПВО СНГ с учетом выполнения задач воздушно-космической обороны.

В объединенную систему воздушно-космической обороны СНГ должны быть включены специальные силы и средства региональных систем ПВО, способные решать задачи обороны в космосе, отметил Кураченко. По его словам, подразумевается создание подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения.

Также предложения, сформированные для Совета глав государств СНГ, включают мероприятия военно-технического сотрудничества с учетом выполнения задач воздушно-космической обороны.