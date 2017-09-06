СНГ проведет военные учения с условно захваченным воздушным судном
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Зенитно-ракетный комплекс С-300
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
АСТРАХАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Дежурные по противовоздушной обороне силы стран-участниц СНГ в сентябре 2018 года проведут тренировку с участием условно захваченного воздушного судна, рассказал журналистам начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"На 2018 год запланировано проведение тренировки по действиям дежурных по ПВО сил государств-участников СНГ при получении информации о захвате или угоне воздушного судна", - сказал он, уточнив, что маневры пройдут в сентябре.
Кроме того, на сентябрь следующего года запланирована двусторонняя тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами ВКС России и войск ПВО и Военно-воздушных сил Узбекистана.
Кураченко напомнил, что в Минске в следующем году пройдет первое в своем роде компьютерное командно-штабное учение "Региональная безопасность-2018".
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06.09.2017
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