Спасатели Северного флота применили новые способы поиска аварийной подводной лодки
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Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото
Источник: © Фото : Alex omen
В мероприятиях, которые прошли в заливе Баренцева моря, были задействованы более 14 кораблей и судов
МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Подразделения поисково-спасательного обеспечения Северного флота на учениях отработали новые способы спасения подводников. Как сообщили в среду в пресс-службе флота, они прошли в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря
"На учениях Северного флота в спасении аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных спасательных аппарата", - сказали на флоте, добавив, что также были впервые отработаны элементы поиска подводной лодки при помощи противодиверсионного катера с применением многолучевого эхолота.
По легенде учений одна из субмарин (эта роль была отведена дизель-электрической подводной лодке "Калуга") потерпела аварию и легла на грунт, подав сигнал бедствия, при этом часть личного состава смогла покинуть первый отсек через торпедные аппараты и выйти на поверхность. Вылетевший в район условного бедствия вылетел на разведку самолет Ил-38 сбросил находившимся в воде морякам авиационные спасательные контейнеры, летчики также сообщили на берег координаты этого места, куда незамедлительно были направлены силы поисково-спасательного обеспечения, а также корабли и суда флота, находящиеся вблизи условной аварии.
Затем начались поиски подлодки, к которым были привлечены рейдовый буксир "Касатка", противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и большой гидрографический катер, оснащенные многолучевыми эхолотами. После ее обнаружения к работе приступили глубоководные автономные спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые спустившись со спасательного судна "Георгий Титов", поочередно совершили посадку на кормовую и носовую коммингс-площадки и приняли на борт по три подводника каждый.
В ходе учений также были отработаны элементы развертывания походного госпиталя для оказания медицинской помощи спасенным подводникам, подъем с воды манекенов с помощью вертолета Ка-27ПС и доставка их на борт спасательного судна, а также выполнена подача воздуха высокого давления на стенд-макет подводной лодки.
В мероприятиях были задействованы более 14 кораблей и судов. Мониторинг обстановки осуществлял беспилотный летательный аппарат "Форпост", также широко использовались телеуправляемые подводные роботы "Марлин-350".
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06.09.2017
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