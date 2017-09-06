Путин осмотрел новейший отечественный корвет



В.В. Путин осматривает корвет "Совершенный". 6 сентября 2017г.

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС В.В. Путин осматривает корвет "Совершенный". 6 сентября 2017г.Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После осмотра корабля президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот кораблем, на что офицер ответил утвердительно

ОСТРОВ РУССКИЙ /Владивосток/, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новейший отечественный корвет проекта 20380 "Совершенный", пришвартованный в бухте Аякс, возле острова Русский, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.

Капитан корабля познакомил главу государства и сопровождавших его полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с внутренним оснащением корабля и установленным на нем вооружением.

Корвет "Совершенный" - первый корабль проекта 20380, построенный на ПАО "Амурский судостроительный завод". Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Он был заложен на стапеле 30 июня 2006 года. Впоследствии из-за недостатка финансирования работы по его строительству были остановлены.

В 2009 году Путин, занимавший на тот момент должность председателя правительства РФ, посетил "Амурский судостроительный завод", где принял решение изыскать средства на его достройку с использованием самых современных технологий. Корабль был спущен на воду 22 мая 2015 года. Передача корвета в состав Тихоокеанского флота ВМФ России состоялась 20 июля 2017 года.

После осмотра корабля президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот корветом, на что офицер ответил утвердительно. Прощаясь с экипажем, Путин дал ему поручение составить реестр недочетов, чтобы можно было наладить работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.