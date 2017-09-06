"Вертолеты России" сообщили о готовности второй партии Ка-52 для Египта
|
|
Вертолет Ка-52
Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС
Как заявили в пресс-службе холдинга, партия будет передана заказчику по окончании обучения первого потока летчиков
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) изготовил еще одну партию Ка-52 в рамках первого экспортного контракта, на ней сейчас проходят обучение иностранные летчики. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.
"К настоящему времени инозаказчик провел первичную приемку первой партии Ка-52 на ААК "Прогресс", которая завершится отгрузкой вертолетов и их облетом на территории будущего эксплуатанта", - сказали в холдинге.
В пресс-службе также рассказали, что уже изготовлена вторая партия этих вертолетов для инозаказчика. "В рамках первого экспортного контракта на поставку Ка-52 изготовлена еще одна партия машин, на которых проходят обучение иностранные специалисты. Эта партия будет передана заказчику по окончании обучения первого потока летчиков", - пояснили в "Вертолетах России".
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Манутров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях экономического форума во Владивостоке сообщил, что в ближайшее время Египту будут отгружены три машины. "Первая партия уже принята египетскими Вооруженными силами, мы рассчитываем в ближайшее время осуществить первую отгрузку, всего это 46 вертолетов. Первые три в ближайшее время будут отгружены", - сказал министр.
О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. В середине августа в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".
Также сообщалось о том, что Россия выиграла тендер на поставку Египту корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".
|
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.03.2017 Россия в 2017 году начнет экспорт вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
05.07.2016 "Катраны" отправят в Сирию
04.07.2016 Корабельные вертолеты Ка-52К «Катран» в 2016 году поставят на крейсер «Адмирал Кузнецов»
24.06.2016 Годовой отчет АО "Камов" за 2015 год
22.04.2016 РФ и Египет пока не согласовали контракт на поставку палубных вертолетов Ка-52К
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
24.03.2015 Минобороны России в 2015 году получит 16 вертолетов Ка-52
19.02.2015 Российские разработчики предложили модернизировать палубные Ка-52К