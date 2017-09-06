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"Вертолеты России" сообщили о готовности второй партии Ка-52 для Египта

07.09.2017 ТАСС 54 0
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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52
Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС

Как заявили в пресс-службе холдинга, партия будет передана заказчику по окончании обучения первого потока летчиков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) изготовил еще одну партию Ка-52 в рамках первого экспортного контракта, на ней сейчас проходят обучение иностранные летчики. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"К настоящему времени инозаказчик провел первичную приемку первой партии Ка-52 на ААК "Прогресс", которая завершится отгрузкой вертолетов и их облетом на территории будущего эксплуатанта", - сказали в холдинге.

В пресс-службе также рассказали, что уже изготовлена вторая партия этих вертолетов для инозаказчика. "В рамках первого экспортного контракта на поставку Ка-52 изготовлена еще одна партия машин, на которых проходят обучение иностранные специалисты. Эта партия будет передана заказчику по окончании обучения первого потока летчиков", - пояснили в "Вертолетах России".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Манутров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях экономического форума во Владивостоке сообщил, что в ближайшее время Египту будут отгружены три машины. "Первая партия уже принята египетскими Вооруженными силами, мы рассчитываем в ближайшее время осуществить первую отгрузку, всего это 46 вертолетов. Первые три в ближайшее время будут отгружены", - сказал министр.

О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. В середине августа в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".

Также сообщалось о том, что Россия выиграла тендер на поставку Египту корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина

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