Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста



Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов"

Источник: © Информационный центр "Крымский мост" Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов"Источник: © Информационный центр "Крымский мост"

Судно направляется в Азов для участия в торжествах в честь 950-летия основания города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой строящегося моста, соединяющего полуостров Крым с побережьем Краснодарского края. Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля", - сказали в пресс-службе.

В период стоянки "Азов" будет открыт для посещения жителями и гостями города.

Также в рамках праздничных мероприятий на городской набережной состоится военно-спортивный праздник с участием военнослужащих Южного военного округа.

Ранее большой десантный корабль посещал город Азов в 2008 году и 2011-м.