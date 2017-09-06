Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста

07.09.2017 ТАСС 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов"
Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов"
Источник: © Информационный центр "Крымский мост"

Судно направляется в Азов для участия в торжествах в честь 950-летия основания города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой строящегося моста, соединяющего полуостров Крым с побережьем Краснодарского края. Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля", - сказали в пресс-службе.

В период стоянки "Азов" будет открыт для посещения жителями и гостями города.

Также в рамках праздничных мероприятий на городской набережной состоится военно-спортивный праздник с участием военнослужащих Южного военного округа.

Ранее большой десантный корабль посещал город Азов в 2008 году и 2011-м.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 01:11
  • 1
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 01:00
  • 1
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 00:58
  • 5
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 00:54
  • 13
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 00:15
  • 30
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 07.09 00:09
  • 20
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 06.09 23:53
  • 3
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 06.09 23:14
  • 72
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 06.09 23:07
  • 3
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
  • 06.09 23:06
  • 3
Эскизный проект авианесущего корабля создан и представлен Минобороны РФ
  • 06.09 21:49
  • 6
У "тройки" - лучшей в мире серийной БМП - возросла ракетная мощь
  • 06.09 20:17
  • 1
Американский журнал сравнил гиперзвуковое оружие РФ и США
  • 06.09 19:48
  • 7
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 06.09 19:26
  • 3
Россия к 2020 году сможет производить авианосцы водоизмещением 110-115 тыс. т
  • 06.09 19:06
  • 27
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
другие обсуждаемые темы