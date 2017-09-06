Замминистра обороны проверил выполнение ГОЗ на заводе "Звезда" в Приморье
|
|
Юрий Борисов
Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Юрий Борисов назвал завод "единственным производственным активом для ремонта, обслуживания и модернизации подводного и надводного флота на Тихом океане"
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов проверил ход исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в интересах Военно-морского флота на Дальневосточном судостроительном заводе "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Никаких острых вопросов, которые могли бы препятствовать исполнению текущего государственного оборонного заказа, Минобороны не увидело", - сказал Борисов по итогам совещания с судостроителями.
"Раньше мы постоянно решали вопросы переноса сроков заказов в интересах Военно-морского флота, но сегодня наладилась ритмичная работа, надеемся, что к концу этого года все грехи прошлых лет, я имею ввиду погашение просроченной дебиторской задолженности, будут закрыты", - отметил замминистра обороны.
Он добавил, что загрузка завода в рамках будущей государственной программы вооружений предполагается, но еще требует уточнения. "Дальневосточный завод "Звезда" и Дальневосточный центр судостроения всегда будут востребованы Министерством обороны, потому что это наш единственный производственный актив для ремонта, обслуживания и модернизации подводного и надводного флота на Тихом океане", - заключил Борисов.
Дальневосточный завод "Звезда" является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.
|
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2017 Минобороны рассчитывает на закрытие дебиторской задолженности завода "Звезда" до конца года
09.03.2017 Замминистра обороны Борисов проверяет выполнение гособоронзаказа на Дальнем Востоке
05.07.2016 Юрий Борисов проверил выполнение Гособоронзаказа дальневосточными предприятиями
04.07.2016 Замглавы МО: дальневосточные корабелы рассчитались по прошлогодним долгам по ГОЗ
04.09.2015 В Минобороны не испытывают опасений за выполнение гособоронзаказа-2015 на Дальнем Востоке
04.09.2015 Минобороны: у "Звезды" будут заказы, пока есть тихоокеанский ВМФ
04.09.2015 Замминистра: срыва гособоронзаказа-2015 на Дальнем Востоке не будет
06.08.2015 Виртуальное импортозамещение оборонного характера