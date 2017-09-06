Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова

07.09.2017 ТАСС 76 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ-15К
Пистолет ПЛ-15К
Источник: ТАСС

Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа. ПЛ-15К - это компактная версия полноразмерного ПЛ-15

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Разработанный концерном "Калашников" компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить в войсках легендарный пистолет Макарова. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в среду на "Калашников медиа".

"Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова", - говорится в видеоролике.

Отмечается, что первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа текущего года.

ПЛ-15К - это компактная версия полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15, которая отличается от базовой модели длиной, высотой и весом. Емкость магазина ПЛ-15К - 14 патронов, калибр оружия - 9х19.

"Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме "Армия-2017" отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком", - сказал создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна Дмитрий Лебедев.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 01:11
  • 1
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 01:00
  • 1
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 00:58
  • 5
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 00:54
  • 13
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 00:15
  • 30
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 07.09 00:09
  • 20
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 06.09 23:53
  • 3
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 06.09 23:14
  • 72
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 06.09 23:07
  • 3
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
  • 06.09 23:06
  • 3
Эскизный проект авианесущего корабля создан и представлен Минобороны РФ
  • 06.09 21:49
  • 6
У "тройки" - лучшей в мире серийной БМП - возросла ракетная мощь
  • 06.09 20:17
  • 1
Американский журнал сравнил гиперзвуковое оружие РФ и США
  • 06.09 19:48
  • 7
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 06.09 19:26
  • 3
Россия к 2020 году сможет производить авианосцы водоизмещением 110-115 тыс. т
  • 06.09 19:06
  • 27
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
другие обсуждаемые темы