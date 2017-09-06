Андрей Богинский обсудил с губернатором Камчатского края перспективы поставок вертолета Ка-62



Многоцелевой вертолет Ка-62

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Многоцелевой вертолет Ка-62Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

В рамках III Восточного экономического форума генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский продемонстрировал губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину новейший транспортный вертолет Ка-62. Глава региона положительно оценил машину и выразил заинтересованность в вертолетах такого типа.

На последовавших за демонстрацией вертолета переговорах Андрей Богинский и Виктор Илюхин обсудили перспективы развития транспортной авиации Камчатского края. Более 65% вертолетного парка Камчатки находится в эксплуатации свыше 25 лет, и руководство региона рассматривает возможность его обновления.

"Ка-62 заинтересовал руководство Камчатского края. У них есть потребность в многоцелевых вертолетах, которые могут выполнять широкий спектр работ. По итогам встречи с губернатором региона мы договорились по ряду параметров. В ближайшее время планируем заключить предварительное соглашение на поставку этих вертолетов", - заявил по итогам встречи генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

В настоящий момент идут заводские испытания машины. Сертификационные испытания вертолета планируется начать в 2018 году.