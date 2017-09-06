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Андрей Богинский обсудил с губернатором Камчатского края перспективы поставок вертолета Ка-62

07.09.2017 АО «Вертолеты России» 178 0
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Ка-62
Многоцелевой вертолет Ка-62
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

В рамках III Восточного экономического форума генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский продемонстрировал губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину новейший транспортный вертолет Ка-62. Глава региона положительно оценил машину и выразил заинтересованность в вертолетах такого типа.


На последовавших за демонстрацией вертолета переговорах Андрей Богинский и Виктор Илюхин обсудили перспективы развития транспортной авиации Камчатского края. Более 65% вертолетного парка Камчатки находится в эксплуатации свыше 25 лет, и руководство региона рассматривает возможность его обновления.


"Ка-62 заинтересовал руководство Камчатского края. У них есть потребность в многоцелевых вертолетах, которые могут выполнять широкий спектр работ. По итогам встречи с губернатором региона мы договорились по ряду параметров. В ближайшее время планируем заключить предварительное соглашение на поставку этих вертолетов", - заявил по итогам встречи генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.


В настоящий момент идут заводские испытания машины. Сертификационные испытания вертолета планируется начать в 2018 году.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
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Вертолеты России
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