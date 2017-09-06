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Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне

07.09.2017 Российский Союз Ветеранов 153 0
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Эмблема Российского Союза Ветеранов
Эмблема Российского Союза Ветеранов
Источник: https://rossiya.tvoyastrana.su/

Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под «топор» Минкульта может попасть классика советского кинематографа: «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенный фашизм», «Щит и меч», «Они сражались за Родину».


Министерство культуры В.Мединского начало компанию по полному запрету в России нацистской свастики в российской культуре. В письме заместителя министра культуры Сергея Обрывалина разъясняется, что: «В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ “Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”, в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».


Так в Минкультуры трактуют запрет на нацистскую символику, совершенно не принимая во внимание, что он на самом деле направлен «на противодействие фашизму, предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений», на что прямо указывает первый абзац той же статьи Закона.


Первый прецедент произошёл в августе прошлого года, когда Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Зов космической эволюции», созданного Международным Центром Рерихов в 2013 году. Фильм был запрещен к прокату из-за кадров фашистской свастики в сюжете о разгроме фашистской Германии советским народом.


Наличие свастики для чиновников оказалось важнее, чем антифашистская и в целом антивоенная направленность фильма, презентация которого состоялась почти в двух десятках стран мира, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.


Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под «топор» Минкульта может попасть и классика советского кинематографа: «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенный фашизм», «Щит и меч», «Они сражались за Родину», киноэпопея «Освобождение» и другие, любимые зрителями произведения киноискусства.


В Российском Союзе Ветеранов выразили возмущение такой позицией Министерства культуры РФ, не учитывающей смысла и сути федерального закона. В письме председателя РСВ генерала армии М.Моисеева на имя Владимира Мединского, в частности, говорится, что «Цитируемый закон активно поддерживается ветеранами. Он призван увековечить не только память о нашей Великой Победе над немецким фашизмом, но и содействовать формированию патриотического сознания у наших граждан, прежде всего у молодого поколения страны. Следуя букве закона, на наш взгляд, нужно учитывать и дух закона, ту великую цель, ради которой и был он принят. Нельзя допустить, чтобы применение статей закона нанесло вред материализации святой идеи защиты Родины от фашистской чумы. Демонстрация фашистской(нацистской) символики в кинематографе призвана усилить опасность фашизма для человечества и необходимость борьбы с этим злом...».



Один из ведущих кинокритиков России, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин считает, что такого рода борьба Министерства культуры с фашизмом является крайне опасным прецедентом.


«Если следовать вот так прямолинейно и немножко туповато букве закона, который сам по себе далеко не безупречен, то можно считать пропагандой нацизма абсолютно любой фильм, снятый в СССР или в любой другой стране, осуждающий нацизм. Там, где мы показываем кадры хроники, либо показываем имитацию нацистской реальности, мы не можем вообще не прибегать к этой символике. Разумеется, никоим образом это не означает ее пропаганду.


Такого рода борьба с фашизмом приведёт исключительно к расцвету и фашизма, и любых других человеконенавистнических идеологий, если вместо того чтобы говорить о них и бороться с ними, мы будем делать вид, что их никогда не существовало».


Такой же позиции придерживается директор Красногорского Государственного архива кинофотодокументов Наталья Калантарова:

«Тогда что люди вообще историю знать не будут? Кто такие были фашисты, что у них была такая свастика. Что к этой свастике должно быть отношение соответствующее».


5 июня Девятый Апелляционный суд признал решение Министерства культуры по отзыву прокатного удостоверения у фильма Международного Центра Рерихов незаконным. Судом был сделан вывод о том, что: «Минкультуры допущено неправильное толкование норм материального права без учета исторических событий, приведшее к незаконному отзыву прокатного удостоверения» у общественной организации.


Суд также сделал вывод о том, что «в рассматриваемом случае изображение свастики и иных атрибутов нацизма в военной кинохронике, художественных (научных, учебных) произведениях (кинофильм, книга, картина, учебное или научное пособие и т.п.), допускающие изображение нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений, не является пропагандой или публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики, поскольку касаются исторических событий, а не в целях пропаганды и создания фашистских организаций на территории Российской Федерации».


Тем не менее, Минкультуры не согласно с судом. Чиновники настаивают на полном запрете нацистской свастики в стране «в любой форме». Протест ведомства В. Мединского будет рассмотрен 7 сентября в Арбитражном суде Московского округа. Возобладает ли здравый смысл или свастика на позор всему миру будет вычищаться из нашего кинематографа зависит от решения судей. Ждать осталось не долго.
06.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Российский Союз Ветеранов
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