Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне



Эмблема Российского Союза Ветеранов

Источник: https://rossiya.tvoyastrana.su/ Эмблема Российского Союза ВетерановИсточник: https://rossiya.tvoyastrana.su/

Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под «топор» Минкульта может попасть классика советского кинематографа: «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенный фашизм», «Щит и меч», «Они сражались за Родину».

Министерство культуры В.Мединского начало компанию по полному запрету в России нацистской свастики в российской культуре. В письме заместителя министра культуры Сергея Обрывалина разъясняется, что: «В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ “Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”, в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Так в Минкультуры трактуют запрет на нацистскую символику, совершенно не принимая во внимание, что он на самом деле направлен «на противодействие фашизму, предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений», на что прямо указывает первый абзац той же статьи Закона.

Первый прецедент произошёл в августе прошлого года, когда Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Зов космической эволюции», созданного Международным Центром Рерихов в 2013 году. Фильм был запрещен к прокату из-за кадров фашистской свастики в сюжете о разгроме фашистской Германии советским народом.

Наличие свастики для чиновников оказалось важнее, чем антифашистская и в целом антивоенная направленность фильма, презентация которого состоялась почти в двух десятках стран мира, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Позиция министерства состоит в том, чтобы заставить в обязательном порядке ретушировать изображение свастики во всех фильмах о Великой Отечественной войне. Под «топор» Минкульта может попасть и классика советского кинематографа: «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенный фашизм», «Щит и меч», «Они сражались за Родину», киноэпопея «Освобождение» и другие, любимые зрителями произведения киноискусства.

В Российском Союзе Ветеранов выразили возмущение такой позицией Министерства культуры РФ, не учитывающей смысла и сути федерального закона. В письме председателя РСВ генерала армии М.Моисеева на имя Владимира Мединского, в частности, говорится, что «Цитируемый закон активно поддерживается ветеранами. Он призван увековечить не только память о нашей Великой Победе над немецким фашизмом, но и содействовать формированию патриотического сознания у наших граждан, прежде всего у молодого поколения страны. Следуя букве закона, на наш взгляд, нужно учитывать и дух закона, ту великую цель, ради которой и был он принят. Нельзя допустить, чтобы применение статей закона нанесло вред материализации святой идеи защиты Родины от фашистской чумы. Демонстрация фашистской(нацистской) символики в кинематографе призвана усилить опасность фашизма для человечества и необходимость борьбы с этим злом...».

Один из ведущих кинокритиков России, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин считает, что такого рода борьба Министерства культуры с фашизмом является крайне опасным прецедентом.

«Если следовать вот так прямолинейно и немножко туповато букве закона, который сам по себе далеко не безупречен, то можно считать пропагандой нацизма абсолютно любой фильм, снятый в СССР или в любой другой стране, осуждающий нацизм. Там, где мы показываем кадры хроники, либо показываем имитацию нацистской реальности, мы не можем вообще не прибегать к этой символике. Разумеется, никоим образом это не означает ее пропаганду.

Такого рода борьба с фашизмом приведёт исключительно к расцвету и фашизма, и любых других человеконенавистнических идеологий, если вместо того чтобы говорить о них и бороться с ними, мы будем делать вид, что их никогда не существовало».

Такой же позиции придерживается директор Красногорского Государственного архива кинофотодокументов Наталья Калантарова:

«Тогда что люди вообще историю знать не будут? Кто такие были фашисты, что у них была такая свастика. Что к этой свастике должно быть отношение соответствующее».

5 июня Девятый Апелляционный суд признал решение Министерства культуры по отзыву прокатного удостоверения у фильма Международного Центра Рерихов незаконным. Судом был сделан вывод о том, что: «Минкультуры допущено неправильное толкование норм материального права без учета исторических событий, приведшее к незаконному отзыву прокатного удостоверения» у общественной организации.

Суд также сделал вывод о том, что «в рассматриваемом случае изображение свастики и иных атрибутов нацизма в военной кинохронике, художественных (научных, учебных) произведениях (кинофильм, книга, картина, учебное или научное пособие и т.п.), допускающие изображение нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений, не является пропагандой или публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики, поскольку касаются исторических событий, а не в целях пропаганды и создания фашистских организаций на территории Российской Федерации».

Тем не менее, Минкультуры не согласно с судом. Чиновники настаивают на полном запрете нацистской свастики в стране «в любой форме». Протест ведомства В. Мединского будет рассмотрен 7 сентября в Арбитражном суде Московского округа. Возобладает ли здравый смысл или свастика на позор всему миру будет вычищаться из нашего кинематографа зависит от решения судей. Ждать осталось не долго.