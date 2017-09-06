Сертификационные испытания вертолета Ка-62 планируется начать в 2018 году



Вертолет Ка-62

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России Вертолет Ка-62Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) планирует в начале 2018 года начать сертификационные испытания новейшего вертолета Ка-62. Завершить их планируется в течение двух лет, после чего машина будет готова к началу коммерческих поставок.

В настоящий момент ААК "Прогресс" изготовлены два летных образца вертолета. Первая машина уже участвовала в заводских испытаниях в мае 2017 года. В соответствии с программой испытаний Ка-62 выполнил первый полет, по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут. Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 - АО "Камов" - провели оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

Второй летный образец вертолета представлен российской и зарубежной аудитории в рамках III Восточного экономического форума.

"Мы продолжаем работы по подготовке вертолета Ка-62 к серийному производству. В течение 2018-2019 годов пройдут серии наземных и летных сертификационных испытаний, после которых мы сможем предложить машину заказчикам. Это современный высокотехнологичный вертолет, и я уверен, что он будет востребован на рынке", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того, в 2018 году планируется изготовить третий летный образец вертолета Ка-62.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Особенностью вертолета является широкое применение в конструкции современных материалов - полимерных композиционных материалов (ПКМ). Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему уменьшается масса пустого вертолета, соответственно увеличивается его скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.