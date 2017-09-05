Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ученики лицея города Жуковский посетили парк "Патриот"

05.09.2017 Министерство обороны РФ 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Ученики лицея города Жуковский в парке "Патриот"
В рамках занятий по патриотическому воспитанию ученики Лицея № 14 им. М.М.Громова посетили Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».
Источник: function.mil.ru

В рамках занятий по патриотическому воспитанию ученики Лицея № 14 им. М.М.Громова посетили Военно-исторический комплекс "Партизанская деревня".

Ученики лицея послушали истории о партизанских движениях в Партизанской деревне. Ребятам рассказали о том, как сложно приходилось партизанам в годы Великой Отечественной войны, об их легендарных подвигах и жизни. Школьники с любознательностью осмотрели убранство и утварь внутри блиндажей, которые передают быт партизанских отрядов, не исключено, что вскрытие замков не раз спасало партизанам жизнь и помогала деле победы. Экскурсовод ответил на вопросы ребят, стараясь как можно больше рассказать об истории нашей страны.

Особо впечатлила гостей экспозиция "Космические войска: через тернии к звёздам", расположенная в Музейном комплексе Парка. Экскурсанты осмотрели большое количество космических аппаратов, обратив внимание на экспонаты для исследования Луны и навигации. "Луноход! Настоящий!" - восторженно выкрикнул один из учеников лицея.

После сектора космических войск ребята посетили павильоны с бронированной и бронетанковой техникой, изучили обучающие симуляторы, которые позволяют при помощи специализированных программ попробовать себя в роли механика-водителя танка или пилота самолета.

По завершении дня ребята поделились эмоциями об экскурсии и выразили желание еще раз посетить Парк.


О парке "Патриот"

Парк Патриот

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

На сегодняшний день для посещения открыты площадка №2 музейного комплекса парка Патриот, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, а также площадка №1 музейного комплекса парка Патриот и Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.
05.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство обороны РФ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
Минoбороны РФ
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 13:28
  • 12
Система "Периметр" — самое безумное изобретение времен холодной войны (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 05.09 13:11
  • 3
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
  • 05.09 12:19
  • 19
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 05.09 12:16
  • 12
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
  • 05.09 11:59
  • 57
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 05.09 11:58
  • 10
В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы
  • 05.09 11:50
  • 10
Российская армия обречена быть сильной
  • 05.09 11:22
  • 27
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 05.09 10:41
  • 1
К чьим берегам полетит русская "Чайка"
  • 05.09 10:39
  • 15
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 05.09 10:06
  • 27
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 05.09 09:24
  • 4
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"
  • 05.09 08:40
  • 5327
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 08:09
  • 24
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 05.09 05:31
  • 6
Вся мощь термоядерного топлива: революция в энергетике уже на пороге
другие обсуждаемые темы