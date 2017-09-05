Ученики лицея города Жуковский посетили парк "Патриот"
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В рамках занятий по патриотическому воспитанию ученики Лицея № 14 им. М.М.Громова посетили Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».
Источник: function.mil.ru
В рамках занятий по патриотическому воспитанию ученики Лицея № 14 им. М.М.Громова посетили Военно-исторический комплекс "Партизанская деревня".
Ученики лицея послушали истории о партизанских движениях в Партизанской деревне. Ребятам рассказали о том, как сложно приходилось партизанам в годы Великой Отечественной войны, об их легендарных подвигах и жизни. Школьники с любознательностью осмотрели убранство и утварь внутри блиндажей, которые передают быт партизанских отрядов, не исключено, что вскрытие замков не раз спасало партизанам жизнь и помогала деле победы. Экскурсовод ответил на вопросы ребят, стараясь как можно больше рассказать об истории нашей страны.
Особо впечатлила гостей экспозиция "Космические войска: через тернии к звёздам", расположенная в Музейном комплексе Парка. Экскурсанты осмотрели большое количество космических аппаратов, обратив внимание на экспонаты для исследования Луны и навигации. "Луноход! Настоящий!" - восторженно выкрикнул один из учеников лицея.
После сектора космических войск ребята посетили павильоны с бронированной и бронетанковой техникой, изучили обучающие симуляторы, которые позволяют при помощи специализированных программ попробовать себя в роли механика-водителя танка или пилота самолета.
По завершении дня ребята поделились эмоциями об экскурсии и выразили желание еще раз посетить Парк.
О парке "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
На сегодняшний день для посещения открыты площадка №2 музейного комплекса парка Патриот, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, а также площадка №1 музейного комплекса парка Патриот и Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.
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05.09.2017
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