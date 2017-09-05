Как повысить кредитный лимит тинькофф платинум



Источник: tinkoff.ru Источник: tinkoff.ru

Сегодня кредитный лимит по множествам продуктам от Банка Тинькофф является достаточно приемлемым даже на начальных этапах пользования кредитными картами, но есть масса способов существенно его повысить.

Вообще, сегодня лимит карты тинькофф платинум может составлять изначально всего лишь 15 000 рублей, но данный показатель в дальнейшем зависеть будет от: вашего места работы, наличия хорошей кредитной истории в банке Тинькофф или других финансовых организациях и т.д.

И это далеко не все требования для повышения кредитного лимита, поэтому сразу же разочаровываться не стоит.

С первого же дня после того как вам удалось активировать карту платинум для последующего использования, кредитный лимит автоматически будет повышаться, и совсем скоро он превзойдет изначальную сумму в десятки раз!

Что делать для повышения кредитного лимита тинькофф платинум

Во-первых, необходимо как можно чаще пользоваться картой. Для банка немаловажно, чтобы платежи проходили по кредитной карте клиента. В противном случае, финансовая организация «Тинькофф» может решить, что в кредите вы не нуждаетесь, и повышать ничего не будет. Шансы на повышение лимита растут пропорционально с затратами клиента.

Не стоит забывать, что сейчас действует акция «Банк тинькофф платинум 120 дней без процентов», означающая возможность любого клиента банка совершить перенос уже оформленного в другом банке кредита на соответствующую карту, не платя при этом проценты по кредиту на протяжении четырех месяцев!

Во-вторых, необходимо иметь положительную кредитную историю без просрочек, оплачивать все услуги заранее, а также всегда быть на связи. Не стоит забывать всегда оставлять банку актуальный мобильный номер, который пригодится сотрудникам финансовой организации в самой экстренной ситуации.

В качестве дополнительных мер, направленных на быстрое повышение кредитного лимита, следует указать в банке данные о доходах, даже если в этом нет необходимости для получения карты.<

Свежие и актуальные данные о доходах и вашем работодателе могут существенно изменить политику банка по отношению к своим клиентам!

Даже если вы имеете неофициальный заработок — об этом также следует уведомить финансовую организацию. Банк не является налоговой инспекцией, но фактическая прибыль каждого клиента – довольно полезная для него же информация (и для возможности взять большую сумму в кредит), если о ней осведомлен сам банк.