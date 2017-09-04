"Вертолеты России" назначили Сергея Михайлюка новым директором "Камова"

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Новым исполнительным директором концерна "Камов" стал ранее занимавший пост замглавы "МВЗ имени Миля" Сергей Михайлюк, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Возглавлявший "Камов" Владимир Макарейкин в свою очередь назначен на должность директора по науке и технологиям "Вертолетов России", а бывший исполнительный директор "МВЗ имени Миля" перешел на пост заместителя гендиректора холдинга.

"Проведенные кадровые перестановки повысят эффективность работы холдинга и ускорят реализацию приоритетных проектов. Я поздравляю Михаила Захаровича, Владимира Степановича и Сергея Ивановича с новыми назначениями и желаю им плодотворной работы и профессиональных успехов", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Ранее Михайлюк занимал должность заместителя главного конструктора по эксплуатации и заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию.