"Вертолеты России" назначили Сергея Михайлюка новым директором "Камова"
|
|
Логотип компании Открытое акционерное общество "Камов-Холдинг"
Новым исполнительным директором концерна "Камов" стал ранее занимавший пост замглавы "МВЗ имени Миля" Сергей Михайлюк, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
Возглавлявший "Камов" Владимир Макарейкин в свою очередь назначен на должность директора по науке и технологиям "Вертолетов России", а бывший исполнительный директор "МВЗ имени Миля" перешел на пост заместителя гендиректора холдинга.
"Проведенные кадровые перестановки повысят эффективность работы холдинга и ускорят реализацию приоритетных проектов. Я поздравляю Михаила Захаровича, Владимира Степановича и Сергея Ивановича с новыми назначениями и желаю им плодотворной работы и профессиональных успехов", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
Ранее Михайлюк занимал должность заместителя главного конструктора по эксплуатации и заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию.
|
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.09.2017 "Вертолеты России" объявляют о новых назначениях
24.06.2016 Годовой отчет АО "Камов" за 2015 год
17.06.2016 Отчет АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" за 2015 год
25.05.2016 Дотянуться до самолетов
20.05.2016 «Технодинамика» создаст авариестойкую топливную систему для Ка-226Т до конца года
13.05.2016 Российский перспективный скоростной вертолет совершит полет со скоростью до 450 км/ч
24.09.2015 Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев: «Мы всегда готовы к диалогу»
15.09.2015 Уроки МАКСа-2015 — часть II