В Жуковском испытают модель самолета МС-21 с российскими двигателями



MC-21-200 Фото с сайта http://www.flightglobal.com MC-21-200 Фото с сайта http://www.flightglobal.com

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени (ЦАГИ, Жуковский, Московская область) проведут исследования модели самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба института.

"Эксперименты пройдут в трансзвуковой (аэродинамической. – RNS) трубе ЦАГИ, в том числе на больших углах атаки – это позволит смоделировать режимы взлета и посадки самолета", - говорится в сообщении.

Для проведения испытаний специалистами ЦАГИ создана модель МС-21. По результатам исследования ученые смогут выявить зависимость аэродинамических коэффициентов летательного аппарата от чисел Маха и углов атаки.

Посредством измерений на электромеханических весах ученые определят аэродинамические характеристики летательного аппарата в компоновке с силовой установкой.

ПД-14 – перспективный турбореактивный двигатель (головной разработчик – АО "ОДК-Авиадвигатель"). Основная особенность – применение унифицированного газогенератора. ПД-14 является вторым двигателем для самолета МС-21, создаваемого ПАО "Корпорация "Иркут". Сегодня самолет проходит летные испытания с двигателями PW-1400G компании Pratt & Whitney (США).