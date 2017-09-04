"Запад-2017". Белорусы не увидят "Путина на танке"



Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве. 22 ноября 2016

Источник: © РИА Новости, Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве. 22 ноября 2016Источник: © РИА Новости, Валерий Мельников

Но при этом Минск получает болезненные информационные удары. Например, продвигается тезис, что руководство Белоруссии не контролирует свою территорию...

Во время сентябрьских учений "Запад-2017" Владимир Путин и Александр Лукашенко пересекутся - внимание! - на российской территории. Об этом московской газете "Известия" сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

Когда проходили прежние совместные маневры такого рода, российские президенты - Дмитрий Медведев в 2009 году и нынешний в 2013-м - прибывали в Белоруссию. Прилет Медведева (он тогда приземлился на военном аэродроме под Барановичами) запомнился широкой публике подарком Коле, младшему сыну Лукашенко - золотым пистолетом.

И вот теперь, по информации Пескова, два президента намерены посетить один из полигонов на территории России. Если планы не изменятся, то, по мнению экспертов, можно говорить о нежелании дразнить гусей - общественное мнение в Белоруссии и соседних странах.

"Это неплохой вариант", он работает "в пользу белорусской стороны", отметил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Похожее мнение выказал в комментарии для Naviny.by минский политолог Валерий Карбалевич: "Это важный символический жест, призванный смягчить напряженность вокруг учений".

После Крыма эти маневры - как соль на раны

Действительно, в нынешнем году вокруг очередных совместных белорусско-российских стратегических учений как никогда много шума. Если коротко, то работает посткрымский синдром. Любые военные телодвижения России теперь для изобличителей ее имперских замашек - как соль на раны.

Белорусская оппозиция акцентирует внимание на угрозах суверенитету. Из Киева звучат голоса, что Путин может коварно ударить с белорусского плацдарма по Украине. Свои фобии относительно российской агрессии артикулируют в Варшаве, Вильнюсе, Риге, Таллине да и других, более западных столицах.

Ранее прилеты российских лидеров в Белоруссию на учения были важным элементом пиара: вот какое у нас мощное Союзное государство, какое потрясающее военно-политическое единство.

Но сейчас, когда кипят такие страсти вокруг образа "Путина на танке", аннексирующего Белоруссию или отсекающего страны Балтии от натовской "Большой земли" ударом поперек Сувалкского коридора, - сейчас белорусским властям наверняка будет спокойнее без прибытия хозяина Кремля на их, как любит выражаться Лукашенко, "клочок земли".

Хотя кто знает: а вдруг в последний момент Кремль переиграет план, чтобы как раз-таки показать, кто в союзном доме хозяин.

Вейшнория взорвала "Фейсбук"

Вот сейчас некоторые комментаторы говорят, что даже легенда учений навязана Москвой, отражает ее картину мира.

Напомню, прошедший 29 августа в Минске брифинг белорусского генерала Олега Белоконева породил в социальных сетях дикий, как теперь модно говорить, хайп в связи с тем, что на картах военных в пределах реальной белорусской территории обнаружилась виртуальная враждебная Минску Вейшнория, которую поддерживают некие западные игроки.

Байнет шутит: Вейшнория в моем сердце[/b]

Кто-то нашел в очертаниях Вейшнории конфигурацию компактного проживания польского меньшинства, кто-то - ареал наиболее сильного голосования за пассионарного националиста Зенона Позняка - соперника Лукашенко на выборах 1994 года.

Отдельная тема - почему оппозиционный сегмент белорусского общества принялся так увлеченно играть в эту Вейшнорию в социальных сетях (объявили шуточную запись в гражданство, придумали герб, флаг, гимн, стали формулировать демарши в адрес официального Минска от имени МИД Вейшнории и т.д.). На мой взгляд, это следствие политической фрустрации, неожиданный выход для давней мечты о другой - идеальной, европейской Белоруссии.

Карбалевич видит в ажиотаже вокруг мифической Вейшнории, когда военные оказались под шквалом стеба, "утрированный способ гражданского контроля над вооруженными силами", который де-факто в Белоруссии отсутствует.

В целом обостренное восприятие легенды учений "связано с общим фоном, поэтому любая мелочь под микроскопом", считает белорусский военный эксперт Александр Алесин. В любом случае это "пиаровский просчет" наших военных, которые мало думают о связях с общественностью, заявил собеседник Naviny.by.

Добавлю, что у белорусского генштаба реально было мало вариантов, где размещать эту чертову Вейшнорию. Представьте себе, что ее нарисовали бы впритирку к Украине или - тьфу-тьфу - России. Или поместили бы воображаемого агрессора прямо на натовскую территорию. Шуму было бы наверняка намного больше.

Дело Павла Гриба: кому выгодно?

Тем временем белорусские власти получили еще одну неприятность в виде резонанса вокруг лихо закрученного и пока довольно темного сюжета с пропажей на нашей территории Павла Гриба - 19-летнего сына украинского офицера запаса.

В СМИ доминирует версия, что парня выманили в Гомель (на встречу с девушкой, с которой было чисто сетевое знакомство) и похитили там российские спецслужбы.

На дипломатическом уровне Минск и Киев уже успели обменяться уколами. Вероятно, эту историю конфиденциально обсуждали вчера в Будапеште на встрече глав МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской группы белорусский министр Владимир Макей и его украинский коллега Павел Климкин.

Поиски Павла Гриба. Минск и Киев обменялись резкими заявлениями[/b]

Если исходить из того, что здесь на самом деле приложила руку ФСБ, то одно из двух: или это было согласовано с белорусскими силовиками и даже, возможно, произошло при их содействии; или же фээсбэшники просто никого не спрашивали и действовали как у себя дома.

Оба варианта в пиаровском смысле выглядят скверно для Минска. История с украинским юношей Грибом - это "в информационном плане удар по репутации белорусской власти", считает Карбалевич. И самое плохое для нее в том, что скандал случился именно сейчас, накануне учений, когда и без того раскручивается тезис, что Белоруссия не контролирует свою территорию, подчеркнул Карбалевич.

Так, может быть, какому-то внешнему игроку было выгодно провернуть операцию, чтобы дискредитировать Минск перед Украиной и западными странами? И тогда момент подобран изощренно.

Алесин склоняется к мысли, что белорусские силовики в этом случае могли просто выполнить юридически оформленные в рамках Союзного государства договоренности о сотрудничестве с российскими коллегами (Павел Гриб, как утверждает его отец, разыскивался Москвой по обвинению в терроризме).

"Другое дело - подписывать или не подписывать такие соглашения, это вопрос, но раз они подписаны - надо выполнять", - полагает эксперт.

А вот Поротников заявил в комментарии для Naviny.by, что "по непроверенной информации", которой он обладает, сотрудники ФСБ приехали с территории России, задержали и вывезли Павла Гриба "без ведома белорусских властей".

Аналитик расценивает это как удар по белорусско-украинским отношениям, попытку "создать предпосылки для политической изоляции Минска".

Иначе говоря, не исключено, что Москва, которую раздражают отношения Минска с Киевом, попытки Лукашенко наладить диалог с Западом, пытается и таким специфическим образом поставить союзника на место, сделать более покладистым.

Картонный макет Союзного государства

По легенде "Запада-2017", плохих парней будут крушить объединенные силы Союзного государства. Этакое идиллическое братство по оружию.

Но в реальности, как видим, никакой идиллии нет, партнеры изощренно интригуют друг против друга. Более того, никакого Союзного государства нет. Минск и Москва де-факто серьезно расходятся по многим вопросам. И это не случайные недоразумения, а системный конфликт интересов. Подогреваемый, в частности, тем, что Москва обостренно выясняет отношения практически со всем миром, пытаясь доказать свое величие и крутость. А белорусский режим, пусть себе и недемократичный, чужд этих амбиций.

"Запад-2017". Дневник белорусско-российских военных учений

Один из примеров, дезавуирующих миф о Союзном государстве, - это давно тлеющий продовольственный конфликт, когда Россельхознадзор обвиняет белорусскую сторону в контрабанде подсанкционной продукции. Давайте спроецируем это на внутригосударственный уровень. Вы можете себе представить, чтобы Могилевская область ставила посты на границе с Минщиной и давила бульдозерами подозрительные яблоки?

Или возьмем намерение Москвы перенаправить транзит белорусских нефтепродуктов на российские порты, а иначе, мол, можем сократить поставки нефти. Вы способны вообразить, чтобы Брестская область сказала Витебской: если не будете экспортировать товары через наш железнодорожный узел, то обрежем вам поставки сметаны и электролампочек?

Абсурд, скажет читатель. Однако между частями "Союзного государства" такие разборки проистекают сплошь и рядом. Чем демонстрируется очевидный медицинский факт: есть два государства с весьма различными интересами.

Но картонный макет Союзного государства был в свое время сооружен (почему это нужно было Лукашенко и почему Кремлю - отдельная тема, там каждая из сторон хотела другую немножко, скажем мягко, надуть).

Факт то, что в рамках этой эфемерной конструкции подписано множество реальных договоров, которыми определено, в частности, тесное сотрудничество военных, органов внутренних дел, спецслужб.

И сегодня, как видим, некоторые грани этого сотрудничества стали очень дискомфортными для белорусской стороны.

Александр Класковский