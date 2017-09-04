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В Сирии БМПТ "Терминатор" удивил талантами защитника и разрушителя

05.09.2017 Вестник Мордовии 814 0
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Башар Асад
Башар Асад
Источник: Пресс-служба президента Сирии

БМПТ "Терминатор" стал минувшим летом одним из самых обсуждаемых образцов российского оружия. Информационный шум вокруг этой тяжелой гусеничной машины поднялся после ее внезапной отправки в зону боевых действий в Сирии. По информации, которая озвучивалась в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2017", в своей первой "горячей точке" БМПТ продемонстрировала все свои лучшие качества.

Однако, уже сейчас ясно, что именно этот боевой опыт во многом способствовал закупкам БМПТ для Российской Армии.

Сейчас можно сказать, что ни одна арабская армия не имеет боевой машины, равной по огневой мощи и защищенности российскому "Терминатору". Возможно, после детального анализа будут обнародованы какие-либо подробности "сирийской командировки".

Машина запомнилась и всем тем, кто видел динамические показы российской боевой техники в рамках "Армии-2017" на полигоне в Алабино.

Кстати, на форуме также прозвучало, что "Терминаторы" могут принять участие в одном из ближайших Парадов на Красной площади.

Стоит упомянуть, что сирийский опыт анализируется не только в Российской Армии, но и в вооруженных силах дружественного Казахстана.

Сейчас в казахстанской армии создаются ротные танковые тактические группы. В их состав включены модернизированные Т-72Б и БМП-2, получившие дополнительные решетчатые экраны, защищающие бронетехнику от реактивных кумулятивных гранат. Их как раз и будут поддерживать закупленные в России БМПТ "Терминатор".

Казахстанские военные в ходе учений выяснили, что БМПТ по своему боевому потенциалу может заменить 2-2,5 боевых машин пехоты или 3-4 БТР, а по огневой мощи превосходит два мотострелковых взвода.

Кроме того, в зависимости от поставленных задач танкистам будут приданы тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", которые также великолепно показали себя в Сирии и Ираке.

Лев Романов
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Казахстан
Россия
Сирия
Продукция
БМП-2
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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