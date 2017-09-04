Замминистра обороны РФ заявляет о важности поддержания Россией ядерного паритета
|
|
Юрий Борисов
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Поддержание Россией паритета в ядерной сфере является сдерживающим фактором, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"...Российская армия имеет тот необходимый паритет в ядерной области, который является сдерживающим фактором", - сказал Ю.Борисов в Москве в понедельник на юбилее "ядерного" главка Минобороны - 12-го главного управления, которое отвечает за ядерную безопасность.
"12-й главк - это особый главк Минобороны. Он достаточно закрытый, то, чем там занимаются, является святая святых Вооруженных сил", - сказал Ю.Борисов на праздновании 70-летия главка в Центральном академическом театре российской армии.
Ранее в этом году заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что развитие системы противоракетной обороны США нарушает сложившийся паритет в области стратегических вооружений и является дестабилизирующим фактором, сужающим возможности для диалога по вопросам ядерного разоружения.
|
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
31.08.2017 Юрий Борисов: Минобороны заинтересовано в долгосрочном и конструктивном диалоге со всеми ведущими вузами России
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
25.08.2017 Минобороны в рамках ОКР "Задира-16" заказало боевой комплекс на новых физических принципах
25.08.2017 "Росатом" начал разработку боевого комплекса на новых физических принципах
25.08.2017 Дальность полета ракетоносца Ту-160М2 с новым двигателем будет увеличена
23.08.2017 Морская гончая: как авианосная доктрина США ломается о новую русскую ракету
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество