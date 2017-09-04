Замминистра обороны РФ заявляет о важности поддержания Россией ядерного паритета



Юрий Борисов

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Юрий БорисовИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Поддержание Россией паритета в ядерной сфере является сдерживающим фактором, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"...Российская армия имеет тот необходимый паритет в ядерной области, который является сдерживающим фактором", - сказал Ю.Борисов в Москве в понедельник на юбилее "ядерного" главка Минобороны - 12-го главного управления, которое отвечает за ядерную безопасность.

"12-й главк - это особый главк Минобороны. Он достаточно закрытый, то, чем там занимаются, является святая святых Вооруженных сил", - сказал Ю.Борисов на праздновании 70-летия главка в Центральном академическом театре российской армии.

Ранее в этом году заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что развитие системы противоракетной обороны США нарушает сложившийся паритет в области стратегических вооружений и является дестабилизирующим фактором, сужающим возможности для диалога по вопросам ядерного разоружения.