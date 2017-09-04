ВВС США задержали передачу Израилю очередной партии истребителей F-35



Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016

Источник: МО Израиля Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016Источник: МО Израиля

ЦАМТО, 4 сентября. Поставка ВВС Израиля двух истребителей F-35 "Адир", которые должны были прибыть в Израиль в конце августа, перенесена на боле поздний срок из-за необходимости проведения специалистами ВВС США дополнительных испытаний одного из самолетов.

Как сообщает "Иерусалим Пост" со ссылкой на заявление представителя ВС Израиля, хотя технические неисправности на израильских самолетах не обнаружены, по решению ВВС США поставка двух F-35 "Адир" отложена для проведения дополнительного технического контроля.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы поставки может составить 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Министерство обороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A "Адир" началась 7 января 2016 года.

Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.

В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 F-35. В конце августа 2017 года направленная в США делегация МО Израиля подписала соглашение на покупку 17 дополнительных F-35 "Адир". Таким образом, общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 ед.

На текущий момент ВВС Израиля получили пять самолетов. Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. Еще три истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. Предполагалось, что очередные два новых F-35A прибудут в Израиль до конца августа (срок перенесен), еще два – к ноябрю. О начальной готовности F-35 к боевому применению планируется объявить 7 декабря 2017 года.

Все истребители первой партии будут поставлены в 2018 году, второй – к 2021 году.

Несмотря на то, что F-35 рекламируется как самый современный истребитель в мире, в ходе испытаний было выявлено большое количество отказов, что обусловило задержки в поставке.

В июне ВВС США приостановили полеты всех F-35 на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона) после появления жалоб от пилотов на симптомы гипоксии в полете. Только наличие резервной системы генерации кислорода позволило им благополучно выполнить посадку.

Ранее применение системы катапультирования самолета было сопряжено с риском получения травм и даже гибели для пилотов весом менее 62 кг (136 фунтов). Недостатки были обнаружены в системе охлаждения самолета, что привело к приостановке полетов F-35 ВВС США спустя два месяца после объявления об их боеготовности.