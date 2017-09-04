Завершается подготовка к пятому запуску орбитального БЛА X-37B ВВС США



Орбитальный корабль X-37B на авиабазе Ванденберг после приземления 17.10.14

Источник: www.militaryparitet.com Орбитальный корабль X-37B на авиабазе Ванденберг после приземления 17.10.14Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 4 сентября. Командование ВВС США заявило о намерении 7 сентября осуществить очередной запуск экспериментального орбитального беспилотного летательного аппарата многоразового применения X-37B.

Как предполагается, "Орбитальная модель-лаборатория" OTV (Orbital Test Vehicle) впервые будет выведена на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, запуск которой будет произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал (шт.Флорида). Ранее запуск выполнялся с использованием ракеты-носителя "Атлас-5/501".

Это полет станет пятым для аппарата X-37B. По информации ВВС США, он должен продемонстрировать возможность обеспечения быстрого вывода на орбиту и испытаний появляющихся космических технологий. На борту X-37B также планируется разместить разработанную Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) новую полезную нагрузку, получившую обозначение ASETS-II (Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader), для проведения испытаний экспериментальной электроники и колебаний тепловых труб в ходе продолжительного космического полета.

Как сообщал ЦАМТО, X-37B – один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, предназначенный для выполнения задач на околоземной орбите высотой 110-500 миль на скоростях до 17500 миль/час.

Создание аппарата X-37 началось в 1999 году после заключения НАСА с компанией Boeing контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществляется Военно-воздушными силами США.

Аппарат разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ МО США. Проектирование, производство и испытания систем выполнены на предприятиях Boeing в Хантингтон-Бич, Сил Бич и Эль Сегундо (шт.Калифорния).

По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволяет гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет около 29 футов (8,9 м), высота – 9,5 футов (2,9 м), размах крыла – более 14 футов (4,5 м), стартовая масса – 11000 фунтов (4995 кг). Запуск аппарата выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно – по-самолетному.

Запуск первого аппарата X-37B (OTV-1) состоялся 22 апреля 2010 года. Аппарат выполнял задачи на орбите в течение 224 суток. OTV-1 стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. Аппарат OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, находился на орбите 468 суток. Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Длительность полета была увеличена до 674 суток. Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года. Аппарат приземлился в космическом центре им. Джона Кеннеди НАСА 7 мая 2017 года. Это первая посадка X-37B на полосу во Флориде. Ранее аппараты садились на авиабазе Ванденберг (шт.Калифорния). OTV-4 находился на орбите почти два года – 718 суток, что увеличило общую продолжительность полетов аппаратов данного типа до 2085 суток.